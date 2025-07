Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ist in Pakistan schwer verunglückt. Bild: www.imago-images.de

Biathlon-Olympiasiegerin Dahlmeier schwer verunglückt – Rettung läuft

Laura Dahlmeier ist aktuell in den Bergen Pakistans unterwegs. Bei ihrer Tour wurde die 31-Jährige von einem Stein getroffen.

Mehr «Sport»

Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ist bei einem Bergunfall in Pakistan verunglückt. Die 31-Jährige wurde durch einen Steinschlag schwer verletzt, teilte ihr Management dem TV-Sender ZDF mit. Die Rettung läuft.

Dahlmeier sei am gestrigen Montag mit ihrer Seilpartnerin unterwegs gewesen, als sie von einem Steinschlag getroffen wurde. «Der Unfall geschah gegen Mittag Ortszeit auf rund 5700 Metern. Die Seilpartnerin setzte sofort einen Notruf ab, der Rettungseinsatz wurde umgehend eingeleitet», heisst es in dem Statement des Managements. «Aufgrund der Abgeschiedenheit des Gebiets konnte ein Rettungshubschrauber die Unfallstelle erst am Morgen des 29. Juli erreichen. Ein internationales Bergrettungsteam koordiniert derzeit die Bergung.» International erfahrene Bergsteiger würden dem Team helfen.

Bei einem Überflug wurde festgestellt, dass Dahlmeier schwer verletzt sei. Lebenszeichen seien nicht zu erkennen gewesen, heisst es in dem ZDF-Bericht.

Die deutsche Biathletin gewann an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang zweimal die Goldmedaille und einmal Bronze. An Weltmeisterschaften lief Dahlmeier zu 15 Medaillen und wurde siebenmal Weltmeisterin. 2019 beendete Dahlmeier ihre Profikarriere im Alter von 26 Jahren aus Motivationsgründen. (riz/tonline)

Mehr folgt...