Riesenslalom in Soldeu 1. Lara Gut-Behrami

2. Alice Robinson NZL +0,01

3. AJ Hurt USA +0,15

Die weiteren Schweizerinnen:

15. Camille Rast +1,40

26. Simone Wild +2,32​

In Andorra feiert Gut-Behrami ihren 43. Weltcupsieg. Bild: keystone

Lara Gut-Berahmi fährt von Rang 9 aus noch zum Sieg und führt neu im Gesamtweltcup

Lara Gut-Behrami macht beim Riesenslalom in Soldeu mit einem starken zweiten Lauf den Sprung vom 9. Platz bis ganz oben aufs Podest. Damit übernimmt sie die Führung im Gesamtweltcup.

Eine überragende Leistung im zweiten Lauf brachte Gut-Behrami den vierten Riesenslalom-Sieg der Saison. Dabei musste die Tessinerin bei einem Tor im Schlussabschnitt stark abbremsen, was ihr ein paar Zehntelsekunden kosteten. Jedoch hatten auch viele Konkurrentinnen Mühe mit der Schlüsselstelle und fielen reihenweise hinter die 32-Jährige zurück.

«Ich fuhr im ersten Lauf zu rund und nahm mir vor, im zweiten Lauf etwas besseres zu zeigen», sagte Gut-Behrami im SRF. «Ich versuchte zu attackieren und machte dabei einen grossen Fehler. Dass es trotzdem noch gereicht hat, darüber bin ich mega happy.»

Die Siegesfahrt von Lara Gut-Behrami. Video: SRF

Jetzt knapp vor Shiffrin

Gut-Behrami liegt im Gesamtweltcup nun fünf Punkte vor der Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin ist nach ihrem Sturz in Cortina d'Ampezzo noch nicht wieder fit. Sie verzichtete deshalb auf den Andorra-Trip.

Am nächsten an Gut-Behrami heran kam die Neuseeländerin Alice Robinson, der am Schluss bloss eine Hundertstel zum ersten Weltcup-Sieg seit 2021 fehlte. Im Gegensatz zu den meisten anderen Fahrerinnen hatte Robinson vor dem letzten Streckenteil noch einen knappen Vorsprung auf die Schweizerin, kam in der Folge jedoch auch nicht fehlerfrei durch.

Lara Gut-Behrami im Interview. Video: SRF

Das Podest wurde von der Amerikanerin AJ Hurt komplettiert, die damit nach dem 3. Platz im Slalom von Kranjska Gora zu Beginn des Jahres ihr Karriere-Bestergebnis egalisierte.

Italienerinnen fallen zurück

Die Italienerinnen Marta Bassino und Federica Brignone, die nach dem ersten Lauf die ersten beiden Plätze belegt hatten, fielen im zweiten Lauf zurück. Brignone wurde Vierte, Bassino gar nur Sechste.

Die zwei Schweizerinnen, die sich neben Gut-Behrami für den zweiten Lauf qualifiziert hatten, blieben ohne Exploit: Camille Rast fuhr auf den 15. Platz, Simone Wild musste sich mit Rang 26 begnügen. (ram/sda)