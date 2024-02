Noch ist offen, wann Mikaela Shiffrin in den Weltcup zurückkehrt. Bild: keystone

Shiffrin verzichtet auf weitere Rennen und lässt die Ski-Schweiz hoffen

Für Lara Gut-Behrami öffnet sich die Tür zum Gesamtweltcup einen weiteren Spalt. Am Samstag könnte die Tessinerin die Führung übernehmen, weil Mikaela Shiffrin nach ihrem Sturz auf die Rennen in Soldeu verzichtet.

Mehr «Sport»

95 Punkte liegt Lara Gut-Behrami im Gesamtweltcup hinter Mikaela Shiffrin. Gewinnt die 32-jährige Tessinerin am Samstag den Riesenslalom in Soldeu, übernimmt sie dank 100 Punkten die Führung im Rennen um die grosse Kristallkugel.

Shiffrin hat in der Nacht auf Donnerstag mitgeteilt, dass sie nicht nach Andorra reisen wird. Die Amerikanerin war vor zwei Wochen in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo zu Fall gekommen und leidet noch an den Folgen des Sturzes. «Mein Knie lässt noch keine Rennen zu», gab die 28-Jährige bekannt. Die Heilung benötige noch ein wenig mehr Zeit. «Ich habe immer noch Schmerzen, aber es wird von Tag zu Tag besser.»

Shiffrins Sturz in Cortina. Video: SRF

Shiffrin will nichts überstürzen

In Soldeu stehen am Wochenende ein Riesenslalom und ein Slalom auf dem Programm. Gut-Behrami ist im Riesenslalom-Weltcup die Führende der Disziplinenwertung und damit eine der grossen Favoritinnen auf den Sieg. Den Slalom, die Domäne Shiffrins, bestreitet die Schweizerin nicht.

Gut-Behrami (links) und Shiffrin im vergangenen Winter in Soldeu. Bild: keystone

Auf die Chancen angesprochen, zum zweiten Mal nach dem Winter 2015/16 den Gesamtweltcup zu gewinnen, sagte sie jüngst, sie wolle dem Thema kein grosses Gewicht geben: «Im März schauen wir weiter.»

Es stehe viel auf dem Spiel, liess Shiffrin in ihrer Mitteilung verlauten, «aber das ist in jeder Saison so. Ich habe noch viel vor und will sicher gehen, dass mein Knie wieder stark ist und ich zu hundert Prozent bereit bin, wenn ich wieder im Starthaus stehe.»

Erschöpfung als grosses Thema

In ihrem Statement äusserte sich Mikaela Shiffrin auch zu den vielen Verletzungen, die in diesem Winter Stars der Szene erlitten haben. Unter anderem traf es ihren Freund Aleksander Aamodt Kilde und zuletzt Sofia Goggia, die Anfang Woche im Training stürzte. Für beide ist die Saison vorbei.

«Die Zahl der Verletzungen hat ein erschütterndes Ausmass erreicht», hält Shiffrin fest. Sie rief die Veranstalter dazu auf, das Programm der Podestfahrer zu straffen. «Ich bin der vollen Überzeugung, dass die Erschöpfung eine Rolle spielt bei den Verletzungen, die wir zuletzt gesehen haben, meine inklusive.»