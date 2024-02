Wie viele Kristallkugeln holen Lara Gut-Behrami und Marco Odermatt? Bild: keystone, shutterstock

Analyse

Keine Ski-Nation kämpft um so viele Kristallkugeln wie die Schweiz

In einem Weltcup-Winter ohne Grossanlass sind die Kristallkugeln noch wichtiger. Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami können ganz gross abräumen.

Mit dem Start in den Februar wurde auch der Endspurt in der Ski-Saison so richtig lanciert. Die Schweiz ist nicht nur auf bestem Weg, den Titel in der Nationenwertung zu verteidigen, sondern kämpft dank der Ausnahmekönner Lara Gut-Behrami und Marco Odermatt auch um acht Kristallkugeln. Eine Übersicht.

Inhaltsverzeichnis Nationenwertung Frauen Männer

Nationenwertung

Die Schweiz ist auf gutem Weg, ihren Titel in der Nationenwertung zu verteidigen. Aktuell beläuft sich der Vorsprung auf Erzrivale Österreich auf nicht ganz 1000 Punkte. Dabei ist das Swiss-Ski-Team aber auch stark abhängig von seinen Ausnahmekönnern Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami, die zusammen fast ein Drittel der Schweizer Punkte geholt haben.

Österreich ist in der Regel breiter aufgestellt. Zudem kommt unserem östlichen Nachbarn das Restprogramm mit Speed-Fokus bei den Frauen und Technik-Fokus bei den Männern wohl etwas besser entgegen. Zudem beklagte gerade das Schweizer Speed-Team der Frauen mit Corinne Suter und Joana Hählen zuletzt zwei gewichtige Ausfälle und bei den Technikerinnen fehlt Wendy Holdener schon lange. Gut möglich, dass dieses Rennen auf das Weltcupfinale hin nochmals etwas spannender wird.

Frauen

Gesamtweltcup

Das vorzeitige Saisonende von Petra Vlhova (Kreuzbandriss), der Ausfall von Mikaela Shiffrin und die Konstanz von Lara Gut-Behrami machten dieses Rennen aus dem Nichts wieder spannend. Wann die US-Amerikanerin ihr nächstes Rennen fährt, ist nach dem Sturz in Cortina noch unklar, den Slalom und Riesenslalom vom kommenden Wochenende in Soldeu lässt sie sicher noch aus. Dass die Speed-Rennen vom letzten Wochenende abgesagt wurden, dürfte Shiffrin entgegenkommen.

Wann ist Mikaela Shiffrin wieder zurück? Bild: keystone

Allerdings hat auch Lara Gut-Behrami, ihre direkte Konkurrentin, betont, dass sie froh ist, um die Pause. Für die Schweizerin spricht, dass nur noch drei Slaloms im Kalender stehen, während insgesamt noch neun Speed-Rennen durchgeführt werden sollen. Im Riesenslalom, wo Shiffrin und Gut-Behrami ähnlich stark einzuschätzen sind, stehen ebenfalls noch drei Wettkämpfe an.

Abfahrt

16. Februar, Crans-Montana

17. Februar, Crans-Montana

2. März, Kvitfjell

23. März, Saalbach

In der Abfahrt läge Sofia Goggia klar in der Pole-Position. Die Italienerin hat fast 100 Punkte Vorsprung auf ihre erste Verfolgerin, Stephanie Venier aus Österreich. Doch Goggia stürzte Anfang Woche im Training und ihre Saison ist nach einem Schien- und Wadebbeinbruch beendet. So kommt es, dass sich Lara Gut-Behrami wohl mit den Österreicherinnen Stephanie Venier und Cornelia Hütter um die kleine Kugel duelliert. Auch Jasmine Flury oder Mirjam Puchner haben noch Ausseneiterinnenchancen.

Super-G

18. Februar, Crans-Montana

24. Februar, Val di Fassa

25. Februar, Val di Fassa

2. März, Kvitfjell

22. März, Saalbach

Es bahnt sich ein spannender Kampf um die Super-G-Kugel an. Lara Gut-Behrami liegt hauchdünn vor Cornelia Hütter. Dahinter droht mit Federica Brignone weitere Konkurrenz. Brignone wirkt allerdings seit einigen Wochen etwas verkrampft und konnte zuletzt nicht mehr ihre besten Leistungen abrufen.

Federica Brignone gewann den letzten Super-G in Val di Fassa. Video: YouTube/FIS Alpine

Die Italienerin hat allerdings in Val di Fassa noch Heimvorteil und beste Erinnerungen an den Berg: 2021 gewann sie den letzten Weltcup-Super-G, der dort stattfand.

Riesenslalom

10. Februar, Soldeu

9. März, Are

17. März, Saalbach

Gewinnt Lara Gut-Behrami zum ersten Mal in ihrer Karriere die kleine Kugel in der Riesenslalom-Wertung? Die Tessinerin führt mittlerweile deutlich vor Federica Brignone. In acht Rennen siegte sie drei Mal, stand zwei weitere Male auf dem Podest und war nie schlechter als sechste. Wenn sie diese Konstanz beibehält, sollte ihrer fünften kleinen Kugel (nach Super-G 2014, 2016, 2021 und 2023) nichts mehr im Wege stehen.

Slalom

11. Februar, Soldeu

10. März, Are

16. März, Saalbach

Sofern Shiffrin nicht unerwartet lange ausfällt, wird ihr die Slalomkugel nicht mehr zu nehmen sein. 228 Punkte beträgt ihr Vorsprung auf Lena Dürr, die nächste gesunde Konkurrentin. Selbst jetzt, wo die US-Amerikanerin die Rennen in Soldeu verpasst, sollten die letzten zwei Slaloms im schwedischen Are und in Saalbach reichen, um die Führung zu verteidigen.

Männer

Gesamtweltcup

Marco Odermatt wird auch dieses Jahr die grosse Kugel überlegen gewinnen. Der Nidwaldner würde die Gesamtwertung wohl auch dann noch gewinnen, wenn er den Rest der Saison kein einziges Rennen mehr fahren würde.

Die grosse Kugel dürfte «Odi» auch diese Saison nicht mehr zu nehmen sein. Bild: keystone

Odermatts erster Verfolger Cyprien Sarrazin hat in dieser Saison nur in Speed-Rennen gepunktet, dort sind allerdings nur noch maximal 400 Punkte zu holen. Manuel Feller hat in fünf Riesenslaloms und vier Slaloms noch deutlich mehr Potenzial. Allerdings lief es dem Österreicher im Riesenslalom abgesehen vom positiven Ausreisser in Schladming auch wegen Rückenproblemen nicht nach Wunsch.

Abfahrt

17. Februar, Kvitfjell

24. März, Saalbach

Odermatt kämpft auch noch um weitere Kugeln, darunter jene in der Abfahrtswertung. Hier läuft es auf einen Zweikampf zwischen dem Schweizer und dem Aufsteiger der Saison Cyprien Sarrazin hinaus. Aktuell hat «Odi» einen Minivorsprung von sechs Punkten. Wer in den letzten beiden Abfahrten in Kvitfjell und beim Saisonfinale in Saalbach die Nase vorn hat, wird sich die Kristallkugel sichern.

Super-G

18. Februar, Kvitfjell

22. März, Saalbach

Auch im Kampf um die Super-G-Kugel liegt Odermatt in der Pole-Position. Die Konkurrenz kommt hier aus Österreich mit Vincent Kriechmayr und Raphael Haaser. Allerdings dürfte dem Schweizer der Sieg mit nur noch zwei ausstehenden Rennen kaum mehr zu nehmen sein.

Riesenslalom

10. Februar, Bansko

24. Februar, Palisades Tahoe

1. März, Aspen

2. März, Aspen

9. März, Kranjska Gora

16. März, Saalbach

Am meisten Punkte sind noch im Riesenslalom zu vergeben. Und obwohl noch sechs Rennen ausstehen, ist schwer vorstellbar, wer Odermatt abfangen soll, sofern er gesund bleibt. Fünf Mal ist der Nidwaldner in dieser Disziplin und Saison bislang gestartet, fünf Mal hat er auch gewonnen. Geht diese absurde Serie weiter, könnte der 25-Jährige Ende Saison in einer einzigen Disziplin mehr als 1000 Punkte auf dem Konto haben.

Odermatts stärkste Konkurrenten sind Filip Zubcic, der in dieser Riesenslalomsaison noch nie schlechter als Fünfter war, und Zan Kranjec. Die Saison des Slowenen ist etwas turbulenter. Er stand zwar schon drei Mal auf dem Podest, fuhr aber beispielsweise in Adelboden auch nur auf Rang 21.

Slalom

11. Februar, Bansko

25. Februar, Palisades Tahoe

3. März, Aspen

10. März, Kranjska Gora

17. März, Saalbach

Auch Slaloms gibt es bei den Männern noch einige zu fahren. Mit seinem historischen Sieg in Chamonix hat sich auch Daniel Yule wieder ins Gespräch um die kleine Kristallkugel gebracht.

Klar die beste Ausgangslage hat aber der dreifache Saisonsieger Manuel Feller. Der Österreicher hat mehr als 160 Punkte Vorsprung auf seinen nächsten Verfolger, Linus Strasser aus Deutschland. Es bräuchte wohl den einen oder anderen Ausfall des 31-Jährigen, um die kleine Kugel noch zu verspielen. Dass im Slalom immer alles möglich ist, wissen wir aber spätestens seit Yules legendärer Aufholjagd vom letzten Wochenende.