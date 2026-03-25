Häufiger als Mikaela Shiffrin gewann keine Skifahrerin den Gesamtweltcup. Bild: keystone

Diese Rekorde fehlen Mikaela Shiffrin nach ihrem 6. Gesamtweltcupsieg noch

Zum sechsten Mal ist Mikaela Shiffrin Gesamtweltcupsiegerin. Damit schliesst sie zu Rekordhalterin Annemarie Moser-Pröll auf und schnappt sich die nächste Bestmarke – einige Rekorde könnte Shiffrin in den nächsten Jahren noch holen.

Niklas Helbling Folge mir

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Mit einem elften Platz im letzten Saisonrennen verteidigte Mikaela Shiffrin ihre Führung gegenüber der Deutschen Emma Aicher und triumphierte damit erstmals seit drei Jahren im Gesamtweltcup. Mit ihrer sechsten grossen Kristallkugel schloss die 31-jährige US-Amerikanerin zu Annemarie Moser-Pröll auf. Die Österreicherin hatte als bisher einzige Frau sechsmal den Gesamtweltcup gewonnen.

Für Shiffrin ist es die neuste Bestmarke in einer langen Reihe von Rekorden, welche die erfolgreichste Skifahrerin in ihrer illustren Karriere aufgestellt hat. Hier sind die wichtigsten – und einige Bestmarken, die ihr noch fehlen:

Meiste Siege

Im März 2023 übertraf Shiffrin die Uraltmarke von Ingemar Stenmark mit ihrem 87. Weltcupsieg. Seither sind 23 Erfolge hinzugekommen. Da noch einige Siege folgen dürften, ist nicht auszuschliessen, dass sie damit eine Marke für die Ewigkeit aufstellt. Die Frau mit den zweitmeisten Siegen ist Lindsey Vonn mit 84.

Im Riesenslalom in Are sicherte sie sich 2023 ihren 87. Weltcupsieg. Bild: www.imago-images.de

Meiste Podestplätze

Bei den Platzierungen unter den Top 3 dauerte es noch knapp zwei Jahre länger, bis Mikaela Shiffrin zu Stenmark aufschloss. Seit ihrem 155. Podestplatz im Februar 2025 stand sie 13 weitere Male auf dem Weltcuppodest. Auch hier ist Vonn bei den Frauen mit 145 Top-3-Platzierungen auf dem zweiten Rang.

Meiste Kristallkugeln in einer Disziplin

Zum neunten Mal holte sich Mikaela Shiffrin in dieser Saison die Slalomkugel. Erstmals gewann sie die Disziplinenwertung drei Tage nach ihrem 18. Geburtstag. Im nun zu Ende gegangenen Winter gewann sie neun von zehn Rennen, einmal wurde sie Zweite, ausserdem triumphierte sie bei den Olympischen Spielen. Ihr Vorsprung auf die Schweizerin Camille Rast betrug fast 450 Punkte. Bisher teilte sie sich den Rekord für die meisten Kristallkugeln in einer Disziplin mit Stenmark (Slalom) und Vonn (Abfahrt).

Mikaela Shiffrin holte sich in dieser Saison ihre neunte Slalomkugel. Bild: keystone

Meiste Slalomsiege

In ihrer Paradedisziplin kann Shiffrin niemand das Wasser reichen. Im Slalom feierte sie im Dezember 2012 in Are ihren ersten Weltcupsieg, sechs Jahre später übertraf sie mit ihrem 36. Erfolg in dieser Disziplin den alten Rekord von Marlies Schild. Mittlerweile hat sie mit 73 Slalomsiegen mehr als doppelt so viele. Bei den Männern ist Stenmark mit 40 Siegen der Beste.

Meiste Riesenslalomsiege

Auch im Riesenslalom übertrumpft Shiffrin bei den Frauen mit 22 Erfolgen alle. Vreni Schneider war 20 Mal erfolgreich. Ingemar Stenmark ist mit 46 Triumphen der erfolgreichste Skifahrer.

Noch hat Shiffrin Ingemar Stenmark nicht überall eingeholt. Bild: imago-images.de

Meiste Saisonsiege

In der Saison 2018/19 gewann Mikaela Shiffrin 17 Rennen. Das schaffte vor und nach ihr kein Skiprofi. Platz 2 teilt sich die US-Amerikanerin mit Vreni Schneider mit 14 Erfolgen in der Saison 2022/23. Bei den Männern waren Ingemar Stenmark, Hermann Maier, Marcel Hirscher und zweimal Marco Odermatt je 13 Mal in einem Winter erfolgreich.

Diese Rekorde hat Shiffrin (noch) nicht

Meiste Gesamtweltcupsiege

Bei den Frauen hat Shiffrin zwar zur Rekordhalterin Moser-Pröll aufgeschlossen. Geschlechtsübergreifend fehlen zu Marcel Hirscher aber noch zwei grosse Kristallkugeln.

2018/19 triumphierten Marcel Hirscher und Mikaela Shiffrin beide im Gesamtweltcup. Bild: www.imago-images.de

Meiste Kristallkugeln

Auch bezüglich der Gesamtanzahl an Kristallkugeln fehlen Shiffrin noch zwei zum Bestwert von Hirscher und Vonn, die je 20 Mal im Gesamtweltcup oder einer Disziplinenwertung triumphierten. Shiffrin hat neben sechs grossen Kristallkugeln und neun Slalomwertungen auch einmal im Super-G und zweimal im Riesenslalom triumphiert.

Meiste Weltcupstarts

304 Mal stand Mikaela Shiffrin seit ihrem Debüt als 15-Jährige im März 2011 im Weltcup am Start. Den Rekord für die meisten Rennen halten Lindsey Vonn (416) bei den Frauen und Benjamin Raich (441) insgesamt. In diesem Winter fuhr Shiffrin 23 Rennen. Beide Bestmarken sind angesichts der Tatsache, dass sie erst vor knapp zwei Wochen ihren 31. Geburtstag feierte, nicht unerreichbar.

Mit 15 Jahren debütierte Mikaela Shiffrin im Weltcup. Bild: www.imago-images.de

Meiste Punkte in einer Saison

Anders sieht dies mit der Fabelmarke von Tina Maze aus der Saison 2012/13 aus. Die Slowenin holte damals 2414 Zähler, war in drei Disziplinen Beste und in Abfahrt und Slalom Zweite. Mazes Vorsprung von 1313 Punkten auf die Zweitplatzierte Maria Höfl-Riesch ist ebenfalls bis heute Rekord. Spätestens seit Shiffrin auf die Abfahrt verzichtet, dürfte dieser Wert nicht mehr zu erreichen sein. Ihr persönlicher Rekord liegt bei 2206 Punkten im Winter 2022/23.