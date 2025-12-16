Nebel
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Ski Alpin: Der Slalom in Courchevel live mit Shiffrin und Holdener

SRF 2 - HD - Live

Viele Ausfälle in Courchevel: Mikaela Shiffrin führt nach dem ersten Lauf vor Camille Rast

16.12.2025, 16:4516.12.2025, 19:31

Camille Rast zeigt im 1. Lauf des Slaloms von Courchevel eine gute Leistung. Als Zweite in den Lauf gestartet setzte sie sich an die Spitze des Zwischenklassements und musste sich in der Folge lediglich von Mikaela Shiffrin geschlagen geben. Damit hat sich Rast eine gute Ausgangslage geschaffen, um ihren zweiten Podestplatz der laufenden Saison zu realisieren.

Camille Rast dans le coup au slalom de Courchevel
Camille Rast zeigte einen starken Lauf.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Shiffrin, die Führende nach dem 1. Lauf, fuhr wie so oft in dieser Saison in einer eigenen Liga und distanzierte Rast um 0,83 Sekunden. Dahinter folgt ein deutsches Duo: Lena Dürr und Emma Aicher belegen die Plätze drei und vier.

Weniger gut als für Rast verlief der 1. Lauf für die weiteren Schweizerinnen. Wendy Holdener steht nach dem 1. Lauf zwar als zweitbeste Schweizerin auf dem 8. Platz. Doch die Schwyzerin erlebte nach einem durchzogenen 1. Lauf, in dem sie viel Zeit auf die Spitze verlor, einen Schreckmoment. Nach der Zieleinfahrt stürzte Holdener heftig, wenige Augenblicke später konnte sie den Zielraum verlassen.

«Mehr oder weniger okay»: Erste Entwarnung bei Holdener nach Sturz im Zielraum

Mit Mélanie Meillard (15.), Anuk Brändli (20.) und Eliane Christen (24.) erreichen drei weitere Swiss-Ski-Athletinnen den zweiten Lauf. Dieser beginnt um 20.45 Uhr. (riz/sda)

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
    1 / 12
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

    Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 4. Dezember 2025 in Beaver Creek.
    quelle: keystone / john locher
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    1 Kommentar
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    1
    Zug muss eine Aufholjagd starten, sonst gibt es dieses Jahr keinen Schweizer CHL-Sieger
    Zur Story