Camille Rast zeigt im 1. Lauf des Slaloms von Courchevel eine gute Leistung. Als Zweite in den Lauf gestartet setzte sie sich an die Spitze des Zwischenklassements und musste sich in der Folge lediglich von Mikaela Shiffrin geschlagen geben. Damit hat sich Rast eine gute Ausgangslage geschaffen, um ihren zweiten Podestplatz der laufenden Saison zu realisieren.

Camille Rast zeigte einen starken Lauf. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Shiffrin, die Führende nach dem 1. Lauf, fuhr wie so oft in dieser Saison in einer eigenen Liga und distanzierte Rast um 0,83 Sekunden. Dahinter folgt ein deutsches Duo: Lena Dürr und Emma Aicher belegen die Plätze drei und vier.

Weniger gut als für Rast verlief der 1. Lauf für die weiteren Schweizerinnen. Wendy Holdener steht nach dem 1. Lauf zwar als zweitbeste Schweizerin auf dem 8. Platz. Doch die Schwyzerin erlebte nach einem durchzogenen 1. Lauf, in dem sie viel Zeit auf die Spitze verlor, einen Schreckmoment. Nach der Zieleinfahrt stürzte Holdener heftig, wenige Augenblicke später konnte sie den Zielraum verlassen.

Mit Mélanie Meillard (15.), Anuk Brändli (20.) und Eliane Christen (24.) erreichen drei weitere Swiss-Ski-Athletinnen den zweiten Lauf. Dieser beginnt um 20.45 Uhr. (riz/sda)