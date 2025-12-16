Slalom der Frauen, Courchevel

Mikaela Shiffrin gewinnt in Courchevel vor Camille Rast und Emma Aicher. Bild: keystone

Rast fährt in Courchevel auf das Podest: Shiffrin gewinnt auch den vierten Slalom



Camille Rast sichert sich im Slalom in Courchevel den 2. Platz. Sie muss sich einzig der Dominatorin der Disziplin, Mikaela Shiffrin, geschlagen geben. Emma Aicher komplettiert als Dritte das Podest.

Der zweite Lauf von Mikaela Shiffrin. Video: SRF

Camille Rast zeigte im Nachtrennen in Courchevel eine starke Leistung und brachte sich als Zweite nach dem 1. Lauf in eine gute Ausgangslage, um ihren zweiten Podestplatz der Saison zu realisieren.

Diese Ausgangslage nutzte die 26-Jährige auch, einzig Mikaela Shiffrin, die das Zwischenklassement nach dem 1. Durchgang anführte, fuhr noch einmal schneller als Rast. Beim fünften Slalom-Weltcupsieg der US-Amerikanerin gewann sie mit 1,55 Sekunden Vorsprung.

«Ich werde mal bei Mikaela Shiffrin zuschauen und lernen, was ich nächstes Mal besser machen kann.



Ich bin kein Morgenmensch und konnte heute ausschlafen. Die Atmosphäre ist ganz anders und ich hoffe, es gibt bald noch mehr Nachtslaloms.» Camille Rast gegenüber SRF.

Für Rast ist es der zweite Podestplatz in dieser Saison, nachdem sie beim Slalom in Gurgl, im November, bereits Dritte geworden war.

Der zweite Lauf von Camille Rast. Video: SRF

Ebenfalls in die Top-10 fuhr Wendy Holdener. Obwohl sie nach dem 1. Durchgang bei der Zieleinfahrt heftig stürzte, zeigte die Schwyzerin einen guten 2. Lauf und wurde als Siebte die zweitbeste Schweizerin. Zu überzeugen wusste Anuk Brändli. Die Churerin sicherte sich den starken 14. Platz. Auch Melanie Meillard auf Position und 17 und Eliane Christen auf Platz 19 fuhren in die Top-20. (riz/sda)