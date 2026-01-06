Fliegender Wechsel

Lausanne verpflichtet kanadischen Stürmer +++ Zugs Herzog unterschreibt in Rappi

Die neue National-League-Saison läuft. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannte Transfers für 2026/27.

Kanadier Spooner verstärkt Lausanne

Der HC Lausanne reagiert auf die Verletzungen von Antti Suomela und Dominik Kahun mit der Verpflichtung eines weiteren Ausländers. Der Kanadier Ryan Spooner unterschrieb einen Vertrag bis Ende Saison, wie die Waadtländer mitteilten.

Der 33-jährige Spooner bestritt 325 Partien in der NHL, und seit 2019 stand er in der KHL 338 Mal im Einsatz, zuletzt für die Schanghai Dragons. In der Schweiz hatte er 2019 ein kurzes, zwei Spiele dauerndes Gastspiel beim HC Lugano.

Lausannes Trainer Geoff Ward kennt Spooner aus seiner Zeit bei den Boston Bruins. Ward war zwei Jahre lang Assistenztrainer, während der neue Lausanner Stürmer dort spielte (2012 bis 2014). (nih/sda)

Herzog zu den Rapperswil-Jona Lakers

Die Rapperswil-Jona Lakers verpflichten für die Saison 2026/27 Fabrice Herzog vom EV Zug. Der 31-jährige Stürmer unterschreibt gemäss Klubmitteilung einen Einjahresvertrag.

Herzog kehrte 2021 nach Stationen bei den ZSC Lions und dem HC Davos zum EV Zug zurück, bei dem er seine Karriere lanciert hatte. Zweimal wurde er Schweizer Meister: 2018 mit den Zürchern und 2022 mit den Zugern. Zudem gewann er im vergangenen Jahr WM-Silber mit dem Schweizer Nationalteam. Nun schliesst sich der Linksschütze aus dem Thurgau den Lakers an. (riz/sda)

Verteidiger Cedric Aeschbach zu EHC Biel

Der EHC Biel verpflichtet für nächste Saison vom EHC Basel den 23-jährigen Verteidiger Cedric Aeschbach. Aeschbach bestritt bislang 25 Partien in der National League für die SCL Tigers. Letzte Saison gelangte er für Ajoie in der Ligaqualifikation in fünf Spielen zum Einsatz. Daneben spielte er für Langenthal und Basel ausschliesslich in der Swiss League. (sda)

EHC Biel holt Goalie aus der Swiss League

Der EHC Biel verpflichtet auf die nächste Saison hin Goalie Viktor Östlund. Der Schwede mit Schweizer Lizenz wechselt aus der Swiss League vom HC La Chaux-de-Fonds für zwei Jahre zu den Seeländern.

Der 31-Jährige spielt seit mehreren Jahren in der Schweiz. Nach verschiedenen Leihstationen schloss er sich 2019 dem HC Ambri-Piotta an, zwei Jahre später unterschrieb er beim Lausanne HC. Dort kam er jedoch nur vereinzelt zu Einsätzen. Eine Liga tiefer entwickelte er sich beim HC La Chaux-de-Fonds zum Leistungsträger.

Der Klub zeigt sich überzeugt, «mit Viktor Östlund eine wertvolle Verstärkung auf der Torhüterposition gewonnen zu haben», schreiben die Bieler in einer Mitteilung. (nih/sda)

Aberg bleibt bei den ZSC Lions, Andreoff geht

Der Schwede Pontus Aberg bleibt bis zum Ende der laufenden Saison bei den ZSC Lions. Der Kanadier Andy Andreoff dagegen läuft nicht mehr für die Zürcher auf.

Gemäss Mitteilung ziehen die Lions die Option in dem zum Jahresende auslaufenden Vertrag mit Aberg und verlängern die Zusammenarbeit mit dem 32-jährigen Stürmer bis zum Ende der aktuellen Meisterschaft. Mit dem im Sommer aus Novosibirsk gekommenen Andreoff wird die bis zum Ende der nächsten Saison gültige Vereinbarung im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.

Abergs Engagement war als Reaktion auf die Verletzung von Andreoff zustande gekommen. Der Skandinavier, der früher für die Rapperswil-Jona Lakers und den EHC Kloten spielte, absolvierte bisher 30 Partien für die Lions und erzielte dabei 16 Skorerpunkte. (riz/sda)

Zwerger ab nächster Saison bei Biel

Wie von Eismeister Zaugg am Wochenende angekündigt, verstärkt sich der EHC Biel auf kommende Saison mit Dominic Zwerger. Der österreichische Internationale verpflichtet sich für vier Jahre.

Zwerger wechselt erstmals innerhalb der National League seinen Arbeitgeber. Der 29-jährige Stürmer bestreitet derzeit mit dem HC Ambri-Piotta seine neunte Saison. (riz/sda)

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

kommt von Genf-Servette

Abgänge ❌

🇨🇭​ Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

geht zu den Rapperswil-Jona Lakers

Lausanne HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Davos

Raphael Prassl (Center, 27)

wechselt zum EHC Kloten​

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Joel Grossniklais (Stürmer, 19)

kommt von Malmö U20

🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)

kommt von Ilves Tampere

Abgänge ❌

…

EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Mathieu Croce (Goalie, 22)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

…

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)

kommt von Frölunda (Schweden)



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

wechselt zum EV Zug

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

wechselt zum EHC Kloten

EHC Kloten

Zugänge ✅



🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)

kommt von Lausanne​

Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

wechselt zu Lausanne

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)

kommt von Timra IK​

Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

wechselt zum SC Bern

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

geht zu Fribourg

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

geht zu Genf-Servette



Ambri-Piotta

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

🇦🇹 Dominic Zwerger (Flügel, 29)

geht nach Biel



EHC Biel

Zugänge ✅

🇦🇹 Dominic Zwerger (Flügel, 29)

kommt von Ambri

🇸🇪🇨🇭 Viktor Östlund (Goalie, 31)

kommt von La Chaux-de-Fonds



Abgänge ❌

…

Genf-Servette HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

kommt von den SCRJ Lakers​

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

wechselt zu den ZSC Lions

HC Lugano

Zugänge ✅

🇸🇪 Einar Emanuelsson (28, Stürmer)

kommt von Lulea​

Abgänge ❌

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

wechselt zum HC Ajoie

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

kommt vom HC Lugano

Abgänge ❌

…

