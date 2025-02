Riesenslalom der Frauen in Sestriere

Federica Brignone gewinnt in Sestriere den Riesenslalom. Bild: keystone

Kein Podestplatz für die Schweizerinnen – Brignone gewinnt in Sestriere vor Robinson

Federica Brignone dominiert auch im ersten Weltcup-Rennen nach dem WM-Titelgewinn. Die Italienerin siegt im ersten von zwei Riesenslaloms in Sestriere vor der WM-Zweiten Alice Robinson aus Neuseeland.

Brignone, die vor einer Woche im WM-Riesenslalom das Duell gegen Robinson mit neun Zehnteln Vorsprung für sich entschieden hatte, hatte diesmal mit vier Zehnteln Abstand die Nase vorn. Nach halbem Pensum hatte die Neuseeländerin das Klassement mit 19 Hundertsteln Vorsprung vor Brignone angeführt. Brignone und Robinson waren der Konkurrenz erneut deutlich überlegen. Die Norwegerin Thea Louise Stjernesund belegte mit über anderthalb Sekunden Rückstand Platz 3.

Mit diesem Lauf sicherte sich Brignone den Sieg. Video: SRF

Brignone, die nach ihrem grossen Tag in Saalbach wegen einer Grippe mit Fieber das Bett hüten musste, errang ihren dritten Sieg in einem Riesenslalom in diesem Weltcup-Winter. In Sestriere, wo sie vor fünf Jahren schon einmal, gemeinsam mit der Slowakin Petra Vlhova gewonnen hatte, wurde einer der zwei in Mont-Tremblant abgesagten Riesenslaloms nachgeholt. Die beiden Anfang Dezember im Ort in der kanadischen Provinz Québec geplanten Prüfungen konnten wegen Schneemangels nicht durchgeführt werden.

Die Schweizerinnen hatten mit dem Kampf um die besten Plätze nichts zu tun. Nach dem Ausscheiden von Lara Gut-Behrami im ersten Lauf vermochte Camille Rast die aus Schweizer Sicht entstandene Lücke in der Rangliste nur bedingt auszufüllen. Die Slalom-Weltmeisterin egalisierte mit Platz 9 ihre drittbeste Klassierung in ihrer zweiten Disziplin in diesem Winter.

Der zweite Lauf von Camille Rast. Video: SRF

Wendy Holdener lieferte auch im sechsten Riesenslalom in diesem Weltcup-Winter ein zählbares Ergebnis ab. Rang 20 ist allerdings nicht das, was sich die Schwyzerin erhofft hatte. Die dritte Schweizer Finalistin Vanessa Kasper, die nach dem vergangenen Winter ihren Kader-Status bei Swiss-Ski einbüsste, sicherte sich dank Platz 28 zum zweiten Mal in diesem Winter und zum fünften Mal insgesamt in einem Riesenslalom Weltcup-Punkte.

Lara Gut-Behrami kam erstmals seit fast zwei Jahren in einem Weltcup-Riesenslalom nicht ins Ziel. Die Tessinerin scheiterte im untersten Streckenteil. Ebenfalls nicht ins Ziel im ersten Durchgang kamen Stefanie Grob, Delphine Darbellay und Janine Schmitt. Weltcup-Debütantin Sue Piller und Selina Egloff verpassten die Qualifikation für die Entscheidung deutlich.

Der zweite Lauf von Mikaela Shiffrin. Video: SRF

Mikaela Shiffrin liess es bei ihrem ersten Start in einem Riesenslalom seit ihrem folgenschweren Sturz Ende November in Killington, Vermont, vorsichtig angehen. Die Amerikanerin fand sich in der Rangliste auf Platz 25 wieder. (riz/sda)