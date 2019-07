Quiz

2. Am 14. Februar 2013 erschoss Bladerunner Oscar Pistorius seine Freundin Reeva Steenkamp durch die geschlossene WC-Tür hindurch. Einen ähnlichen Fall gab es schon früher, als ein Sportler alkoholisiert seine Waffe reinigte (so die offizielle Version vor Gericht), sich dabei ein Schuss löste, der durch die Badezimmertür hindurch die Ehefrau tötete. Von welchem Sportler reden wir?

5. Eigentlich suchen wir ja Täter – bei dieser Frage wurde aber ein Schweizer Sportler Opfer: Er wurde am helllichten Tag in seinem Wagen angehalten. Die beiden Täter hielten ihm eine Pistole vor die Brust und er musste seine teure Hublot-Uhr herausrücken. Einige Tage später, Mr. Unbekannt gab gerade Autogramme, erhielt er die Uhr zurück. Sie kam in eine Zeitung gewickelt durchs offene Autofenster geflogen. Wen suchen wir?

7. Dieser Olympionike von 2016 urinierte mit drei Kollegen an einer Tankstelle an die Wand und zerstörte ein Plakat. Die vier Täter wurden von Security-Mitarbeitern gestellt. Obwohl der Vorfall auf Video aufgezeichnet wurde, behaupteten die Täter, von bewaffneten Gangstern ausgeraubt worden zu sein. Als das Lügengebilde in sich zusammenfiel, versuchte der Gesuchte in sein Heimatland zu flüchten. Welche Knalltüte suchen wir?

AP/FR25171 AP US-Schwimmer Ryan Lochte

AP/dpa Den französischen Handballer Daniel Narcisse

Österreichs Beachvolleyballer Clemens Doppler