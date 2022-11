Gleich schlägt es ein in Englands Tor: Diego Maradona erzielt 1986 das Tor des Jahrhunderts. Bild: Keystone/Archiv

Wir haben alle WM-Spiele seit 1930 analysiert – eine Spielminute hat es besonders in sich

Wer hat das erste Eigentor an einer WM geschossen? In welcher Minute fielen die meisten Treffer? Und welches Team hat die schlechteste WM-Bilanz? Wir haben alle Tore und Spiele seit der ersten WM 1930 ausgewertet. Die grosse Vorschau vor der 22. Fussball-Weltmeisterschaft in Katar.

Am 13. Juli 1930 schoss der Franzose Lucien Laurent in der 19. Minute im Spiel gegen Mexiko vor 4444 Zuschauern im Schneegestöber von Montevideo das erste Tor einer Fussball-Weltmeisterschaft. Dass ihm gerade Historisches gelang, war Laurent nicht bewusst. Später sollte er einmal sagen:

«Keiner hatte realisiert, dass ich Geschichte geschrieben habe. Ein kurzer Händedruck, das war’s, und schon ging’s weiter.»

Seit Laurents historischem Treffer sind weitere 2547 WM-Tore gefallen und 21 Weltmeister gekürt worden. Wir haben alle Spiele und sämtliche Tore seit dem denkwürdigen 13. Juli 1930 ausgewertet. Unsere interaktive Grafik zeigt dir, welches die torreichste Minute ist, wann dein Favorit am meisten trifft und welche Länder noch nie an einer WM waren. Danach bist du für die kommenden vier Wochen vorbereitet.

In der folgenden Grafik siehst du sämtliche Tore der Fussball-Weltmeisterschaften seit 1930 und in welcher Minute sie gefallen sind. Ausgenommen sind Tore im Penaltyschiessen.

Wähle ein Team und die Art der Tore für die Details.

Team Art des Tores Alle Tore Penaltys Eigentore

Die wichtigsten Fakten:

Torreichste Minute: Am meisten Tore seit 1930 fielen in der 75. Spielminute: Insgesamt 46 Treffer.

Am meisten Tore seit 1930 fielen in der 75. Spielminute: Insgesamt 46 Treffer. Torärmste Minute: Abgesehen von der 1. Minute und den Nachspielzeiten fielen in der 33. Minute mit 14 Treffern am wenigsten. In der 1. Minute landete der Ball immerhin 13 Mal im Netz.

Abgesehen von der 1. Minute und den Nachspielzeiten fielen in der 33. Minute mit 14 Treffern am wenigsten. In der 1. Minute landete der Ball immerhin 13 Mal im Netz. Torreichste Viertelstunde: 76. bis 90. Minute. Da fielen bisher 468 Tore. Überhaupt sind zweite Halbzeiten deutlich torreicher: 1049 Treffer konnten bisher vor dem Tee bejubelt werden, 1362 nach dem Seitenwechsel.

76. bis 90. Minute. Da fielen bisher 468 Tore. Überhaupt sind zweite Halbzeiten deutlich torreicher: 1049 Treffer konnten bisher vor dem Tee bejubelt werden, 1362 nach dem Seitenwechsel. Torärmste Viertelstunde: Mit 334 Treffern ist dies die erste Viertelstunde, dicht gefolgt von den 15 Minuten vor der Pause (ohne Nachspielzeit) mit 340 Toren.

Mit 334 Treffern ist dies die erste Viertelstunde, dicht gefolgt von den 15 Minuten vor der Pause (ohne Nachspielzeit) mit 340 Toren. Minute mit den meisten Eigentoren: In den Minuten 3, 17, 18, 25, 35, 43, 46, 59, 73 und 74 fielen zwei Eigentore. Mehr als zwei Tore ins eigene Netz in einer Minute unterliefen bislang nicht. Übrigens: In der torreichsten Minute (75.) gab es noch kein Eigentor.

In den Minuten 3, 17, 18, 25, 35, 43, 46, 59, 73 und 74 fielen zwei Eigentore. Mehr als zwei Tore ins eigene Netz in einer Minute unterliefen bislang nicht. Übrigens: In der torreichsten Minute (75.) gab es noch kein Eigentor. Minute mit den meisten Penaltys: In den Minuten 24, 25, 38, 45+2, 60, 65, 83 und 89 fielen bis jetzt 5 Penaltytore. Die Hälfte aller erzielten Tore in der Minute 45+2 sind vom Penaltypunkt aus erzielt worden.

In den Minuten 24, 25, 38, 45+2, 60, 65, 83 und 89 fielen bis jetzt 5 Penaltytore. Die Hälfte aller erzielten Tore in der Minute 45+2 sind vom Penaltypunkt aus erzielt worden. Meiste erzielte Tore: Brasilien führt mit 229 Treffern, gefolgt von Deutschland (226 Tore), Argentinien (137) und Italien (128).

Brasilien führt mit 229 Treffern, gefolgt von Deutschland (226 Tore), Argentinien (137) und Italien (128). Meiste kassierte Tore: Hier «führt» Deutschland mit 125 Gegentoren. Die weiteren Ränge: Brasilien (105), Mexiko (98), Argentinien (93), Italien und Frankreich (je 77).

In der folgenden Grafik sind sämtliche Spiele der Fussball-Weltmeisterschaften seit 1930 abgebildet. Jeder Punkt symbolisiert eine Partie. Klicke auf einen Punkt für die Details (Smartphone-User kippen dazu am besten ihr Handy) – oder wähle ein Land, um zur bisherigen WM-Bilanz des Teams zu gelangen.

Team

Die wichtigsten Fakten:

Am meisten Spiele: Mit insgesamt 109 Partien führen Deutschland und Brasilien. Auf Rang 3 liegt (noch) Italien (83 Spiele).

Mit insgesamt 109 Partien führen Deutschland und Brasilien. Auf Rang 3 liegt (noch) Italien (83 Spiele). Noch ohne Sieg: 19 WM-Teilnehmer warten noch auf den ersten Sieg. In Katar haben der Gastgeber (bei der Premiere) und Kanada (2. WM-Teilnahme) die Chance, dies zu ändern.

19 WM-Teilnehmer warten noch auf den ersten Sieg. In Katar haben der Gastgeber (bei der Premiere) und Kanada (2. WM-Teilnahme) die Chance, dies zu ändern. Am meisten Niederlagen: Mexiko schwingt mit 27 Pleiten in 57 Partien klar obenaus. Mit Blick auf relative Werte (bei mindestens 10 Partien) schneidet Saudi-Arabien (16 Spiele/11 Niederlagen) am schlechtesten ab.

Mexiko schwingt mit 27 Pleiten in 57 Partien klar obenaus. Mit Blick auf relative Werte (bei mindestens 10 Partien) schneidet Saudi-Arabien (16 Spiele/11 Niederlagen) am schlechtesten ab. Am meisten Unentschieden: Die Remis-Könige bei Weltmeisterschaften kommen aus England (22 Remis bei 69 Partien). Den höchsten Prozentsatz bei mindestens 10 WM-Spielen weist aber Irland aus (13 Spiele/8 Remis).

Das GIF zeigt alle 80 WM-Teilnehmer mit ihrem Premierenjahr. Bei der ersten WM 1930 in Uruguay nahmen 13 Länder teil, 2022 sind es 32. Längst nicht alle FIFA-Mitglieder haben sich für eine Endrunde qualifiziert. Sie haben in vier Jahren bessere Chancen, wenn erstmals sogar 48 Teams dabei sind.

Die wichtigsten Fakten:

Häufigster Teilnehmer: Brasilien (22, hat als einziges Land noch keine WM verpasst).

Brasilien (22, hat als einziges Land noch keine WM verpasst). Mindestens 10 Teilnahmen: Brasilien (22), Deutschland (20), Italien (18), Argentinien (18), Mexiko, (17), Spanien, England, Frankreich (alle 16), Uruguay, Belgien (beide 14), Serbien (beide 13), Schweiz , Schweden (beide 12), Russland, Niederlande, USA, Südkorea (alle 11), Tschechien (10).

Brasilien (22), Deutschland (20), Italien (18), Argentinien (18), Mexiko, (17), Spanien, England, Frankreich (alle 16), Uruguay, Belgien (beide 14), Serbien (beide 13), , Schweden (beide 12), Russland, Niederlande, USA, Südkorea (alle 11), Tschechien (10). Nur 1 Mal teilgenommen (20 Länder): Angola, Bosnien & Herzegowina, China, DDR, Haiti, Island, Israel, Irak, Jamaika, Katar, Kuba, Kuwait, Niederländisch Indien (Indonesien), Panama, Slowakei, Togo, Trinidad & Tobago, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, Zaire (DR Kongo).

Angola, Bosnien & Herzegowina, China, DDR, Haiti, Island, Israel, Irak, Jamaika, Katar, Kuba, Kuwait, Niederländisch Indien (Indonesien), Panama, Slowakei, Togo, Trinidad & Tobago, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, Zaire (DR Kongo). Länder, die mindestens einmal teilnahmen: 80 verschiedene Mannschaften waren schon an WM-Endrunden. Einzig Indien qualifizierte sich, verzichtete dann aber (1950).

80 verschiedene Mannschaften waren schon an WM-Endrunden. Einzig Indien qualifizierte sich, verzichtete dann aber (1950). Anzahl FIFA-Mitglieder, die noch nie teilgenommen haben: 131.

Die Karte zeigt, welche Länder jemals an einer Endrunde teilgenommen haben – und welches das beste Resultat ist, das sie erreicht haben.

Die wichtigsten Fakten:

Weltmeister: Bisher holten acht verschiedene Länder den Titel (Argentinien, Brasilien, Deutschland, England, Frankreich, Italien, Spanien, Uruguay).

Bisher holten acht verschiedene Länder den Titel (Argentinien, Brasilien, Deutschland, England, Frankreich, Italien, Spanien, Uruguay). Finalisten: 13 Länder erreichten bisher das Endspiel.

13 Länder erreichten bisher das Endspiel. Halbfinalisten: 24 Länder schafften es mindestens einmal ins Halbfinale.

24 Länder schafften es mindestens einmal ins Halbfinale. Viertelfinal: 43 Länder schafften es mindestens einmal ins Viertelfinale.

43 Länder schafften es mindestens einmal ins Viertelfinale. 2. Runde / Achtelfinal: 52 Länder schafften es mindestens einmal in die 2. Runde oder den Achtelfinal.

52 Länder schafften es mindestens einmal in die 2. Runde oder den Achtelfinal. 1. Runde / Gruppenphase: 29 Teilnehmer überstanden die 1. Runde oder die Gruppenphase noch nie.