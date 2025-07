Die besten Bilder von Wimbledon 2025 1 / 30 Die besten Bilder von Wimbledon 2025 Man reiche dieser Bachstelze einen Schläger! quelle: keystone / daniel hambury

Alcaraz schlägt starke Weltnummer 733 +++ Sabalenka übersteht Härtetest

Carlos Alcaraz lässt sich vom Riedi-Bezwinger Oliver Tarvet nicht aus dem Konzept bringen. Die Fakten des 3. Turniertages in Wimbledon.

Tarvet stark, Alcaraz stärker

Ernsthaft in Bedrängnis bringen kann Oliver Tarvet, als Nummer 733 der am schlechtesten klassierte Spieler im Feld, den zweifachen Titelverteidiger Carlos Alcaraz zwar nicht. Der englische Qualifikant und Bezwinger des Schweizers Leandro Riedi in der 1. Runde zeigt aber auch gegen den Spanier eine beherzte Leistung. Hätte der College-Spieler von der Universität in San Diego seine Breakchancen etwas besser genützt (nur 2 von 11), hätte er auf dem Centre Court nicht nur gut ausgesehen, das Resultat wäre auch etwas freundlicher als 1:6, 4:6, 4:6 ausgefallen.

Sabalenka besteht Härtetest

Einen echten Härtetest bestand die Weltnummer 1 der Frauen. Gegen die starke Rasenspielerin Marie Bouzkova (WTA 48) aus Tschechien setzte sich Aryna Sabalenka 7:6 (7:4), 6:4 durch. Die Belarussin strebt in Wimbledon ihren ersten Finaleinzug an. (nih/sda)

Aryna Sabalenka jubelt über ihren hart erkämpften Sieg. Bild: keystone

Alle Resultate

Frauen

Männer