Ghana muss in seinem ersten WM-Spiel am Mittwoch gegen Panama definitiv ohne Mittelfeldspieler Thomas Partey auskommen. Die Berufung des 33-Jährigen gegen den ursprünglichen Entscheid wurde am Tag vor der Partie von einem kanadischen Gericht abgelehnt.
Der WM-Co-Gastgeber verweigerte dem früheren Arsenal- und jetzigen Villarreal-Profi das Visum, aufgrund einer hängigen Klage in Grossbritannien. Dort wird Partey von mehreren Frauen Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vorgeworfen. (nih)
Der WM-Co-Gastgeber verweigerte dem früheren Arsenal- und jetzigen Villarreal-Profi das Visum, aufgrund einer hängigen Klage in Grossbritannien. Dort wird Partey von mehreren Frauen Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vorgeworfen. (nih)