🇳🇴Norway fans have been the best in the World Cup so far, No one comes close.— Speedline (@speedlinexx) June 17, 2026
Maybe England will surprise us soon!
📹@mhaughom pic.twitter.com/PHpoSGWp1b
Norwegische Fans rudern das Stadion weg +++ Kanada verweigert Wahi Einreise
Das Wichtigste in Kürze:
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- Es wird die bislang grösste WM der Geschichte. Statt wie bislang 32 Teams sind nun 48 Mannschaften mit dabei. Der Weltmeister wird erst nach 104 Spielen gekrönt.
- In diesem Ticker erfährst du die wichtigsten News, lustigsten Videos und besten Memes rund um die WM 2026.
Wikinger rudern das Stadion weg!
Kolumbier trösten kleinen Usbekistan-Fan
Colombia fans comfort an upset Uzbekistan fan at the game following a goal. The world cup brings the best out of people from different cultures, countries and life experience pic.twitter.com/rbSE46VHfA— Conor 🏴🇺🇿 (@_UzbekFootball) June 18, 2026
Wer kennt «Takeshi's Castle» noch?
Can the Japan fans please stay here in Dallas/Fort Worth forever?— Peyton Yager (@peytonyager) June 17, 2026
Japan!!!!! 🇯🇵 @StevenDialFox4 @FOX4 #worldcup2026 pic.twitter.com/urBQTCr9he
Haaland-Tore lassen in Norwegen die Erde zittern
Etwas schwächere Signale gab es demnach auch beim Anpfiff, den anderen Toren, der Gelben Karte für den irakischen Abwehrspieler Zaid Tahseen und beim Abpfiff. «Wenn viele Menschen gleichzeitig auf grosse Sportmomente reagieren, können ihre gemeinsamen Bewegungen Vibrationen im Boden erzeugen, die von empfindlichen Seismometern registriert werden», hiess es zur Erklärung vom Institut Norsar. Das sei bei Grossereignissen nicht ungewöhnlich. Ähnliche Signale hätten im Sommer 2024 Konzerte von Ed Sheeran im norwegischen Nationalstadion in Oslo ausgelöst. (abu/sda)
Les supporters norvégiens en folie à l'Ullevål Stadion d'Oslo sur le but d'Erling Haaland ! 🤩🇳🇴pic.twitter.com/jz02rJ0rYH— Nordisk Norvège 🇳🇴 (@NordiskNorvege) June 16, 2026
Yakin kämpft mit Erkältung
Kabinen-Party mit der Legende
BABY JET IN THE BUILDING 🇬🇭🇬🇭🇬🇭 pic.twitter.com/HawnjoJrVP— Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) June 18, 2026
Khusanov räumt den Linienrichter ab
Khusa ran over a cameraman 😭😭 pic.twitter.com/CaWjz7cbzB— mcfc girls 🎀 (@mancity_girls) June 18, 2026
Cameraman after the tackle from Khusanov pic.twitter.com/SULnRxJM73— World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 18, 2026
Alphonso Davies steht Kanada zur Verfügung
Dieser Fangesang wird dem US-Präsidenten nicht gefallen
Australian World Cup fans were caught chanting: “Aussie boys are on a bender, Donald Trump is a sex offender."
by
u/SimRP in
soccer
FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi bei Ghana verletzt ausgewechselt
So sah Englands erstes Tor beim berühmten Public Viewing im Londoner Boxpark aus
Pinheiro pfeift Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina
Verletzter Muheim verpasst das zweite Gruppenspiel
Südkorea-Training: Militär bringt Drohne zum Absturz
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sei die Drohne am Dienstag zu Beginn des Trainings gesichtet worden. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich die Spieler um Star Heung-Min Son aufgewärmt.
Der mexikanische Militärangehörige ist im Basiscamp der Mannschaft stationiert und für die Abwehr von Drohnen zuständig. Der südkoreanische Fussballverband habe die Fifa über den Vorfall informiert.
Am Freitag trifft Südkorea in Guadalajara auf Gastgeber Mexiko – das Spitzenspiel der Gruppe A. Südkorea war mit einem 2:1 gegen Tschechien in die WM gestartet. Mexiko hatte sein Auftaktspiel 2:0 gegen Südafrika gewonnen. (car/t-online)
Türkischer Reporter suspendiert
Alın size tarihi bir video. TRT spikeri dakikalarca nasıl g.tten maç anlatıyor. İran'ı Yeni Zelanda sanıyor, Zelanda'yı İran. İnanarak anlatıyor, isimler veriyor. Bu rezalet tarihe yazılsın @trtspor @trt1 Vergilerimiz haram olsun. pic.twitter.com/dpqnddmcsx— Emrah Akay 🇹🇷 (@emrahakay) June 16, 2026
WM in den USA ein TV-Hit
Schotten trinken Boston leer
Nun haben Bostons Wirte und Brauereien Bilanz gezogen. Die Einnahmen seien drei bis vier Mal so hoch gewesen wie am St. Patrick's Day, der in der Stadt besonders engagiert gefeiert wird. «Wir sind seit über 30 Jahren hier, und wir haben nie so etwas erlebt», sagte eine Wirtin stellvertretend. Die Schotten-Party geht weiter: Am Samstag spielt die Mannschaft gegen Marokko erneut in Boston, ehe die «Tartan Army» für das Duell mit Brasilien nach Miami weiterziehen wird.
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