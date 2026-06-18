Alın size tarihi bir video. TRT spikeri dakikalarca nasıl g.tten maç anlatıyor. İran'ı Yeni Zelanda sanıyor, Zelanda'yı İran. İnanarak anlatıyor, isimler veriyor. Bu rezalet tarihe yazılsın @trtspor @trt1 Vergilerimiz haram olsun. pic.twitter.com/dpqnddmcsx