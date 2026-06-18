Khusa ran over a cameraman 😭😭 pic.twitter.com/CaWjz7cbzB— mcfc girls 🎀 (@mancity_girls) June 18, 2026
Cameraman after the tackle from Khusanov pic.twitter.com/SULnRxJM73— World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 18, 2026
Khusa ran over a cameraman 😭😭 pic.twitter.com/CaWjz7cbzB— mcfc girls 🎀 (@mancity_girls) June 18, 2026
Cameraman after the tackle from Khusanov pic.twitter.com/SULnRxJM73— World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 18, 2026
Australian World Cup fans were caught chanting: “Aussie boys are on a bender, Donald Trump is a sex offender."
by
u/SimRP in
soccer
Alın size tarihi bir video. TRT spikeri dakikalarca nasıl g.tten maç anlatıyor. İran'ı Yeni Zelanda sanıyor, Zelanda'yı İran. İnanarak anlatıyor, isimler veriyor. Bu rezalet tarihe yazılsın @trtspor @trt1 Vergilerimiz haram olsun. pic.twitter.com/dpqnddmcsx— Emrah Akay 🇹🇷 (@emrahakay) June 16, 2026