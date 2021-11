Christian Fassnacht im Duell mit dem FC Basel. Bild: keystone

Messi und Ronaldo interessieren ihn nicht – «darum ist Fassnacht mein Lieblingsfussballer»

Sydney (11 Jahre) ist YB-Fan. Insbesondere hat es ihm Christian Fassnacht angetan. Warum ausgerechnet der Schweizer sein Herz eroberte und nicht Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Kylian Mbappé, erklärt er uns im Interview.

watson: Sydney, wer ist momentan der beste Fussballer der Welt?

Sydney: Natürlich dä Fassnacht.

Das überrascht mich bizzli. Warum?

Er gibt halt viele Assists, schiesst Tore und ist Spielmacher.

Von denen gibt es doch viele.

Ja, aber Fassnacht ist einzigartig, weil er so eine richtige Maschine ist.

Okay, das stimmt. Spielst du denn auch Fussball?

Ja klar. Beim FC Wallbach. Ich bin da rechter Aussenverteidiger bei den D-Junioren.

Wunderbar. Damit wäre auch geklärt, dass wir dich als Experten in Sachen Fussball sehen können, oder?

Ja.

Christian Fassnacht herzt seinen Teamkollegen Felix Mambimbi. Bild: keystone

Bin ich ganz deiner Meinung. Dann erklär mir doch bitte mal, warum du Lionel Messi nicht gut findest?

Er ist schon gut, aber jetzt ist er mittlerweile etwas zu alt.

Ich habe nachgeschaut, Messi ist 34-jährig. Ich bin 41 Jahre alt. Ich glaube, jetzt hast du ein Problem.

Ich wollte sagen: Er ist für einen Fussballer alt.

Okay, gut gerettet. Weisst du denn, wie alt Fassnacht ist?

Logisch. Er hat heute Geburtstag und wurde 28 Jahre alt.

Gut, das ist ja noch einigermassen jung (für einen Fussballer). Ist noch witzig, dass Fassnacht am Fasnachtsbeginn Geburtstag hat. Willst du ihm etwas sagen?

Happy Birthday to you! Und ich hoffe, dass du dich bald von deiner Kopfverletzung erholst.

Genau, wir wollten ja ihn interviewen, aber leider sagte YB ab, weil er sich eine Gehirnerschütterung zuzog. Gute Besserung! Aber zurück zum Fussballerischen: Was hältst du denn von Christiano Ronaldo?

Der ist jetzt wirklich schon ganz alt (Anm. d. Redaktion: 36) und wird nicht mehr viel leisten.

So würde Ronaldo reagieren, wenn Fassnacht an ihm vorbeirauschen würde. Bild: keystone

Aber würdest du ihn noch zu YB holen?

Nein. Den brauchen wir nicht.



Super. Hast du Fassnacht schon mal live gesehen?

Leider nur im TV. Ins Stadion konnte ich leider noch nie. ​

Was macht ihn so speziell?

Seine Karriere macht mir Eindruck, er hat nie aufgegeben und ist innerhalb von sieben Jahren vom 2.-Liga-interregional-Kicker zum Nationalspieler geworden. Er hat etwas geschafft, das so nur ganz wenige ebenfalls erreicht haben.



Und von YB warst du schon immer Fan?

Nachdem ich das erste Spiel sah, da war ich Fan. Das war wohl 2017, gerade nachdem Fassnacht zu YB wechselte. Das war gegen GC.



Dann hättest du auch GC-Fan werden können.

Ja gut, aber das ist halt nicht passiert. YB mit dem Gelb-Schwarz, das passt einfach.​

Lass uns noch über die Nati reden. Hast du da ein Spiel noch in Erinnerung?

Klar, beim 7:0 gegen Liechtenstein vor der EM 2021. Da wurde Fassnacht zur Pause eingewechselt, rannte dann gleich nach vorne und erzielte in der 46. Minute das 2:0. Später traf er nochmals.



Hier trifft Christian Fassnacht gegen Liechtenstein. Bild: keystone

Wow, ich bin beeindruckt. Jetzt fehlt Fassnacht aber im entscheidenden Spiel gegen Italien. Kann das Team von Murat Yakin ihn ersetzten?

Ja, das geht noch knapp. Aber vermutlich brauchen sie zwei Spieler, um ihn gut zu ersetzen.



Das Spiel ist ja erst um 20:45 Uhr. Darfst du so lange wach bleiben?

Leider nicht. Ah wart, ... vielleicht darf ich, weil dann Freitag ist. Weil Italien gegen die Schweiz, das wird ein gutes Spiel.

Und wer gewinnt?

Natürlich die Schweiz. Yann Sommer muss einfach in Topform sein.



Das hoffe ich auch. Lass uns noch einmal auf Fassnacht zurückkommen. Was wünschst du ihm für seine Karriere?

Er soll einfach noch lange weitermachen. ​Von mir aus kann er für immer bei YB bleiben.