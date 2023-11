Krankenversicherung in den USA

Sechs Millionen Anmeldungen über Obamacare

Mehr «USA»

Bild: Getty Images

Kurz vor Fristablauf haben in den USA mehr als sechs Millionen Menschen im Zuge der Gesundheitsreform von Präsident Barack Obama eine Krankenversicherung abgeschlossen.

Seit Herbst 2013 ist die Anmeldung möglich. In den ersten Monaten blieb die Nachfrage wegen technischer Pannen weit hinter den Erwartungen zurück. Nun nähert sich die Zahl der Versicherungsabschlüsse aber der ursprünglich anvisierten Zielmarke von sieben Millionen. Über Onlinebörsen können unversicherte US-Bürger die Policen privater Anbieter vergleichen und Anträge ausfüllen. Ausserdem erfahren sie dort, ob sie Anspruch auf staatliche Hilfen haben.

Die im Jahr 2010 verabschiedete Gesundheitsreform tritt in mehreren Etappen in Kraft und soll insgesamt mehr als 30 Millionen unversicherten Menschen in den USA Zugang zu einer Krankenversicherung verschaffen. (tvr/sda/afp)