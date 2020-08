Videos

Asien

300 Jahre alte Stadt in Philippinen aufgetaucht



Video: watson

Wegen Dürre – 300 Jahre alte Stadt aufgetaucht

In Pantabang, Philippinen, ist eine 300 Jahre alte Stadt aus einem Stausee aufgetaucht. Der einst belebte Ort fiel in den 1970er-Jahren einem Dammbau zum Opfer. Die Stadt in der philippinischen Provinz Nueva Ecij war für über 50 Jahre in den Fluten verschwunden. (nfr)

Mehr Videos:

Virgin Galactic präsentiert Kabine – so fliegen Touristen bald ins All Video: watson

Wenn Menschen so nervig wie Insekten wären ... Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Das süsseste, was du heute sehen wirst – so lachen Füchse Video: watson

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter