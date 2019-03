Videos

Australien: Fisch zappelt schon am Haken, doch dann kommt dieser Riese



Es gibt einen Grund, warum dieser Angler gleich flüchtet – EINEN SEHR GROSSEN GRUND 😱

Dac und Daniel aus Australien werden diesen Angelausflug so schnell nicht vergessen. Die beiden haben gerade einen beträchtlichen Barramundi am Haken, doch dann kommt ihnen dieser Riese in die Quere.

Video: watson/nfr

(nfr)

