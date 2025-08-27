Video: watson

SUV verschwindet in Senkloch

Dashcam-Aufnahmen aus der chinesischen Stadt Hefei, der Hauptstadt der Provinz Anhui im Südosten des Landes, zeigen, wie sich auf einer Strasse plötzlich ein Senkloch auftut und ein Auto komplett verschluckt. Lokalen Medienberichten zufolge sind die Insassen glücklicherweise mit einem Schrecken davongekommen. Wie das Senkloch entstehen konnte, wird zur Zeit noch untersucht.

