wechselnd bewölkt18°
DE | FR
burger
Videos
China

SUV wird von Senkloch verschluckt

Video: watson

SUV verschwindet in Senkloch

27.08.2025, 21:4327.08.2025, 21:43
Mehr «Videos»

Dashcam-Aufnahmen aus der chinesischen Stadt Hefei, der Hauptstadt der Provinz Anhui im Südosten des Landes, zeigen, wie sich auf einer Strasse plötzlich ein Senkloch auftut und ein Auto komplett verschluckt. Lokalen Medienberichten zufolge sind die Insassen glücklicherweise mit einem Schrecken davongekommen. Wie das Senkloch entstehen konnte, wird zur Zeit noch untersucht.
(hde)

Video: watson
Mehr zum Thema

Das könnte dich auch interessieren

Sandsturm rollt über Arizona und Nevada

Video: watson

Millionen-Klicks Tiktokerin geht mit Reinigungsvideos von Kinosälen viral

Video: watson/Emanuella Kälin

Zeugen einer vergessenen Zeit – Ägypten birgt Statuen aus dem Meer

Video: watson/lucas zollinger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Starker Regen in China
1 / 11
Starker Regen in China

In den letzten Tagen gab es heftige Regenfällen in und um die chinesische Hauptstadt Peking.
quelle: keystone / mahesh kumar a.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
13-jähriger rettet 60 Schüler vor drohendem Busunglück
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
3
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
4
«Einmischung» in Grönland: Dänemark bestellt US-Geschäftsträger ein
5
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
Meistkommentiert
1
Flüchtet Omlin auf die Insel? +++ Luzerns Britschgi wechselt in die Serie A
2
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
3
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
4
Gemachte Deals scheinen wertlos: Trump droht der EU und China bereits mit neuen Zöllen
5
Picdump 154 – die Memes sind zurück aus der Sommerpause
Meistgeteilt
1
Israel fordert Rückzug von Hungersnot-Bericht +++ Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme
2
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
3
Vingegaard wieder Vuelta-Leader +++ YB-Frauen siegen in Champions-League-Quali
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger ++ Jäger wechselt in einem Jahr nach Davos
Propaganda-Sender verbreitet Aufnahme von russischem Panzer mit US-Flagge
Der russische (Staats-)Sender RT hat am Montagmorgen ein Propaganda-Video veröffentlicht, in dem ein Panzer mit einer russischen sowie einer US-amerikanischen Flagge zu sehen ist.
Zur Story