27.08.2025, 21:4327.08.2025, 21:43
Dashcam-Aufnahmen aus der chinesischen Stadt Hefei, der Hauptstadt der Provinz Anhui im Südosten des Landes, zeigen, wie sich auf einer Strasse plötzlich ein Senkloch auftut und ein Auto komplett verschluckt. Lokalen Medienberichten zufolge sind die Insassen glücklicherweise mit einem Schrecken davongekommen. Wie das Senkloch entstehen konnte, wird zur Zeit noch untersucht.
(hde)
Das könnte dich auch interessieren
Sandsturm rollt über Arizona und Nevada
Millionen-Klicks Tiktokerin geht mit Reinigungsvideos von Kinosälen viral
Video: watson/Emanuella Kälin
Zeugen einer vergessenen Zeit – Ägypten birgt Statuen aus dem Meer
Video: watson/lucas zollinger
Starker Regen in China
1 / 11
Starker Regen in China
In den letzten Tagen gab es heftige Regenfällen in und um die chinesische Hauptstadt Peking.
quelle: keystone / mahesh kumar a.
13-jähriger rettet 60 Schüler vor drohendem Busunglück
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Der russische (Staats-)Sender RT hat am Montagmorgen ein Propaganda-Video veröffentlicht, in dem ein Panzer mit einer russischen sowie einer US-amerikanischen Flagge zu sehen ist.