Transfer-News: Nick Woltemade vor Wechsel von Stuttgart nach Newcastle

Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

1 / 74
Borussia Dortmund zog die Kaufoption bei Chelseas Carney Chukwuemeka. Die Deutschen überwiesen dafür 20 Millionen an die Londoner.

quelle: keystone / yoan valat
Woltemade vor Überraschungswechsel zu Newcastle +++ Schmidt leihweise von Leeds zu Bremen

28.08.2025, 20:1028.08.2025, 20:10
Sportredaktion
Sportredaktion
