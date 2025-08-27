Video: watson/Emanuella Kälin

Millionen-Klicks: Tiktokerin geht mit Reinigungsvideos von Kinosälen viral

Haufenweise Popcorn und weitere Gegenstände räumt Chelsey regelmässig unter den Kinositzen hervor. «Cinema Chelsey» wie sie sich auf Social Media nennt, arbeitet als Reinigungskraft in einem Kino. Sie filmt regelmässig ihre Arbeit und zeigt erschütternde Vorher-Nachher-Videos.

Dabei zeigt die Amerikanerin auch, in welchem Zustand der Kinosaal nach welchen Filmen zurückgelassen wurde.

Zu ihren Top 5 der schlimmsten Reinigungen zählen: «Minecraft», «Minions», «Taylor Swift», «Wicked» und «Super Mario».

Chelsey beschreibt ihren Job als «ärgerlich, aber befriedigend». Dabei seien die meisten Kinobesucher grossartig. Es seien die zehn Prozent Unordentlichen, die sie fertigmachen.

Ungewöhnliche Gegenstände

Neben Popcorn und Süssigkeiten kommen auch ungewöhnliche Gegenstände zum Vorschein. So findet Chelsey regelmässig Geld, das sie gleich mitreinigt. Oder etwa Schmuck, Geschenkkarten oder Spielzeuge.

Mit ihren Videos auf TikTok und Instagram erreicht «Cinema Chelsey» Millionen Klicks. Viele Leute sind entrüstet, wie Besuchende das Kino verlassen. Ein User schreibt:

«Das ist verrückt. Die Leute sind an Orten wie Kinos so respektlos.» TikTok-User

Hier siehst du die Vorher-Nacher-Videos:

