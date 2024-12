Kennst du BB-8 von «Star Wars»? Sein grosser, böser Cousin arbeitet in China für die Polizei

Die Version der Polizei soll aber noch mehr als das können. You Wang, einer der an der Entwicklung beteiligten Forscher, erklärte der South China Morning Post , der Roboter könne modular aufgestockt werden. Danach sei er in der Lage, «taktische Aktionen wie Feindidentifizierung, Verfolgung und Gefangennahme» durchzuführen.

Aber – auch wenn es auf den ersten Blick niedlich erscheinen mag und ein bisschen an den süssen Droiden BB-8 aus den neuen Star-Wars-Filmen erinnert – das Rad hat es in sich. Es ist eher der militarisierte, böse Cousin von BB-8 und wurde schon als « Killer-Bowlingkugel » und « Science-Fiction-Albtraum » bezeichnet. Im Video siehst du, warum:

Intelligente Roboter beim Synchrontanz am Internationalen Bier-Festival 2016 in Qingdao.

