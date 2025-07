Video: watson/lucas zollinger

Ukraine attackiert russische Stadt 1300 Kilometer hinter der Front

Bei einem ukrainischen Angriff tief im russischen Hinterland kam es am 1. Juli laut Behördenangaben zu Toten und Verletzten. Videos im Internet sollen den Moment zeigen, in dem mindestens eine Drohne in ein Gebäude einschlägt und explodiert. Zuvor sind Schüsse zu hören. Hier kannst du dir die Aufnahmen anschauen:

Video: watson/lucas zollinger

Der Angriff soll laut lokalen Medien zu mindestens drei Toten und 20 Verletzten geführt haben. Darunter gebe es auch Schwerverletzte, sagte Alexander Bretschalow, der Gouverneur der russischen Teilrepublik Udmurtien.

Angriff galt einer Rüstungsfabrik

Laut dem ukrainischen Inlandgeheimdienst galt der Angriff der russischen Rüstungsfabrik «Kupol» und sei erfolgreich gewesen. So seien mindestens zwei Langstreckendrohnen dort eingeschlagen. Die Fabrik befindet sich in der Grossstadt Ischewsk und ist über 1300 Kilometer von der Ukraine entfernt. Die Stadt in der Oblast Udmurtien ist bekannt für ihre Rüstungsindustrie.

Analysten zufolge seien für den Angriff Drohnen des Typs «AN-196 Liutyi» eingesetzt worden. Diese wurden im Jahr 2023 von der Ukraine entwickelt und ihre Reichweite wird mittlerweile mit rund 2000 Kilometern beziffert.

Die Rüstungsfabrik «Kupol» stellt laut dem SBU Drohnen und Flugabwehrsysteme her. Deswegen stehe der Maschinenbauer auf den EU-Sanktionslisten, berichtet Yahoo Finanzen. Die Fabrik sei bereits 2024 beschossen worden. (lzo)

