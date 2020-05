Videos

Baby-Trump schreit sich durch Internet – und es ist grossartig

Man darf und kann von US-Präsident Donald Trump ja halten, was man will. Jedoch ist es schwer, zu bestreiten, dass er sich in Krisen- und Stresssituationen irgendwie ein wenig ... nun ja ... unreif verhält, um es nett auszudrücken. In der momentanen Coronapandemie stellt er dies immer wieder aufs Neue eindrücklich unter Beweis. Und liefert so einem Talkmaster, wie es Jimmy Kimmel einer ist, natürlich wunderbare Inspiration.

Aber seht selbst: Video: watson/Lino Haltinner

