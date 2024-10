Video: watson

Showdown in der Bank – Nico und Sergio in der «Leiter vs. Weste»-Challenge

Leiter vs. Weste, Nico vs. Sergio. Wer schafft es, sich in diverse Institutionen der Schweiz reinzusneaken? Mit Charme und Überzeugung versuchen die beiden, in Lokalitäten hineinzukommen, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben. Ob sie das Sicherheitspersonal überlisten können?

Immerhin je ein Hilfsmittel gibt es für die beiden: eine Leuchtweste für Nico und eine Leiter für Sergio. In der dritten Folge schicken sie sich gegenseitig in ein Grossraumbüro einer Bank und zu den lieben Kolleg:innen von Ringier. Ob sie die Challenge erfüllen, ohne aufzufliegen, siehst du im Video.

Was bisher geschah:

Ab in die Küche der Luxus-Hotels – Nico und Sergio in der «Leiter vs. Weste»-Challenge Video: watson/nbe,nfr,smi