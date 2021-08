Video: watson/Aya Baalbaki

Deutschland wählt den/die neue Merkel – was du wissen musst

Am 26. September wählt das deutsche Stimmvolk einen neuen Bundestag. Nach diesem Video kannst du die Wahlen mitverfolgen und verstehst, warum das deutsche Stimmvolk die Kanzlerin nur indirekt wählt.



Merkel geht und man diskutiert über Ampeln und Jamaika: Am 26. September wählt das deutsche Stimmvolk einen neuen Bundestag – und damit auch indirekt die Nachfolge von Angela Merkel. Sie tritt nämlich nicht mehr zum Rennen um das Kanzleramt an. Nach diesem Video verstehst du, wie die Wahlen in Deutschland funktionieren.



Film ab: