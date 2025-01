Video: watson/lucas zollinger

Dieser Musiker verlor an Silvester in Berlin alles – und zeigt jetzt Bescheidenheit

Mehr «Videos»

In der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar feiern Menschen auf der ganzen Welt den Jahreswechsel. In der deutschen Hauptstadt Berlin verkam die Silvesterfeier aber in den letzten Jahren immer mehr zum Ausnahmezustand mit unverantwortlichem, teilweise illegalem Böller- und Feuerwerkgebrauch und grosser Sachbeschädigung. Deutschlandweit starben dieses Jahr fünf Menschen in der Nacht auf Neujahr bei Unfällen mit Feuerwerk.

Inmitten dieses Chaos brannte in Berlin-Lichtenberg eine Wohnung aus, die Feuerwehr konnte nichts mehr retten. Sie geht davon aus, dass eine Rakete, die auf dem Balkon landete, die Wohnung in Brand setzte. Ihr Bewohner, der 43-jährige israelische Musiker Adam Harzuf, ist zum Zeitpunkt des Geschehens nicht zu Hause, er besucht einen verletzten Freund. Als er heimkommt, liegt sein ganzes Hab und Gut in Schutt und Asche. Das ist die Geschichte:

Video: watson/lucas zollinger

In einem Video auf Instagram berichtet Harzuf, dass er im Feuer so ziemlich alles verloren hat, was ihm etwas bedeutet habe – unter anderem seltene Instrumente aus aller Welt und aus seiner Kindheit. Er habe immer das gemacht, was er liebe – er arbeitete als Musiker, Tontechniker und Hebräisch-Lehrer – und nie versucht, das grosse Geld zu machen. Wegen seines bescheidenen Einkommens seien seine Wohnung und sein Hausrat nicht versichert gewesen. Er habe nie gedacht, dass sich so eine Tragödie in Deutschland ereignen könnte, nur weil man legal und zum Spass Raketen herumschiessen dürfe, sagt er in seinem Video.

Um ihm zu helfen, habe eine Nachbarin eine Spendensammlung für Harzuf ins Leben gerufen, schreibt die deutsche «Bild»-Zeitung. Mittlerweile sind über 44'000 Euro für den Musiker zusammengekommen. Dieser hat sich auf Instagram bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern bedankt und will jetzt auch anderen in einer ähnlichen Situation helfen. Er habe mehr Spenden erhalten, als er erwartet hätte. Persönlich habe er Geld für ein Tierheim in Freiburg gespendet, das abgebrannt sei. (lzo)

Mehr Videos zum Jahreswechsel:

Über dem Nebel: So hätte das Silvesterfeuerwerk in Zürich ausgesehen

Video: watson/Emanuella Kälin

Sydney startet mit extravagantem Feuerwerk ins Jahr 2025

Video: watson/michelle claus

So schützt du deine Tiere vor Feuerwerk