Musk und Zuck lassen Erinnerungen an «Celebrity Death Match» aufkommen

Fernsehkinder der frühen 2000er-Jahre werden die MTV-Fernsehserie «Celebrity Death Match» vermutlich noch kennen. Zwei Promis plus viel Knetmasse gleich Unterhaltung – so das Konzept. Zwischen 1998 und 2007 produzierte MTV einige Fights zwischen bekannten Promis – wie zum Beispiel Britney Spears vs. Christina Aguilera oder Michael Jackson vs. Madonna. So sah das etwa aus:

Die jüngsten Vorkommnisse zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg lassen spekulieren, dass es zu einem realen Kampf im Ring kommt. Ohne Knetmasse und ohne Stop Motion – Niveau aber etwa auf ähnlichem Level. Wir sind jedenfalls gespannt, wie es weitergeht. (din)

