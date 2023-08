Kampf Musk vs. Zuck wird live auf X gezeigt, sagt Musk – Zuckerbergs Antwort sitzt 👊

Zuckerberg reagierte wiederum auf Threads und meinte, er habe den 26. August für den Kampf vorgeschlagen, aber Musk habe den Termin noch nicht bestätigt und er rechne auch nicht damit, dass dies heute oder morgen geschehen werde. In einem weiteren Posting schrieb Zuckerberg: «Ich liebe diesen Sport und werde mich weiterhin mit Leuten messen, die trainieren, egal was hier passiert.»

Der geplante Käfigkampf zwischen ihm und Meta-CEO Mark Zuckerberg werde auf X per Livestream übertragen. Dies verkündete Elon Musk am Sonntag auf Twitter, das er jüngst in X umbenannt hatte. Der Erlös des Events soll an eine Wohltätigkeitsorganisation für Veteranen gehen.

Twitter versucht das Logo am Hauptquartier zu entfernen und wird von der Polizei gestoppt

Nach der Umbenennung von Twitter in «X» sollte das alte Logo am Hauptquartier in San Francisco möglichst rasch entfernt werden. Das lief aber nicht wie geplant ab.

Twitter heisst jetzt «X», sonst ändert sich nix? Doch. Unter anderem muss das alte Firmenlogo des Unternehmens in San Francisco weichen. Bereits am Montagnachmittag Lokalzeit fuhr ein Kranfahrzeug vor der Firmenzentrale vor. Der Twitter-Schriftzug an der Fassade des historischen Gebäudes sollte auf Elon Musks Geheiss so rasch wie möglich entfernt werden, um das Ende des alten Twitters zu besiegeln.