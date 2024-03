Video: youtube/figure

Digital-News

KI- und Roboterentwickler spannen zusammen – die Ergebnisse sind jetzt schon 🤯

Mehr «Videos»

Ein Video versetzt die Tech-Welt gerade in helle Aufregung. Der Protagonist: «Figure 01», ein humanoider Roboter, entstanden aus der Kooperation zwischen einem führenden KI-Entwickler und einem aufstrebenden Robotik-Startup.

Schau selbst, was er kann:

Video: youtube/figure

Immer wieder machen Videos von spektakulären humanoiden Robotern die Runde. Die bekanntesten von ihnen waren bisher jedoch meistens stumm, so etwa «Atlas» von Boston Robotics, der in der Vergangenheit mit seinen Saltos verblüffte oder «Optimus» von Tesla, der feinmotorische Aufgaben wie das Falten eines T-Shirts meisterte (zwar ferngesteuert, wie sich später herausstellte).

Das Robotik-Startup «Figure» scheint mit seiner erst vor wenigen Wochen verkündeten Partnerschaft mit dem ChatGPT-Entwickler «OpenAI» nun einen anderen Weg einzuschlagen. Während «Figure 01» – wie die Konkurrenzprodukte ebenfalls – über visuelle Erkennung und feinmotorische Fertigkeiten verfügt, so verfügt der Roboter zudem über Sprach-Ein- und Ausgabe.

Diese Fähigkeiten ergeben sich aus der Kombination des von Figure entwickelten neuronalen Netzes sowie der visuellen und sprachlichen Intelligenz, die OpenAI beigesteuert hat.

Gründer beteuert Echtheit des Videos

«Figure 01» kann so Fragen oder Anweisungen reagieren und in natürlicher Sprache antworten. Dabei kann der Roboter auch auf Informationen aus seinem Umfeld zurückgreifen, wie im Video zu sehen ist – etwa dann, als der Fragesteller nach etwas Essbarem fragt. Der Roboter hat dabei selbstständig erkannt, dass der Apfel das einzige essbare Objekt ist, das auf dem Tisch liegt.

Der Gründer von Figure, Brett Adcock, schrieb auf der Plattform X (ehemals Twitter), das Ergebnis im Demo-Video sei authentisch und nicht gestellt.

Die lange Reaktionszeit von mehreren Sekunden, die der Roboter braucht, bis er Fragen beantwortet oder Aufgaben ausführt, scheint diese Aussage zu bekräftigen.

Künftig in Automobilherstellung?

Die erklärte Mission von Figure ist es laut der eigenen Webseite, die menschlichen Kapazitäten mittels fortschrittlicher KI zu erweitern. Hier kommt «Figure 01» ins Spiel und soll dabei helfen, die rund zehn Millionen nicht-besetzten und teilweise gefährlichen Jobs in den USA zu erledigen.

Im Januar haben Figure und der BMW-Ableger «BMW Manufacturing Corporation» in Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina eine Vereinbarung geschlossen, schreibt «heise online». Jetzt wollen sie gemeinsam ausloten, inwiefern der 1,7 Meter grosse, 60 Kilogramm schwere Roboter mit einer Geschwindigkeit von knapp 4,5 km/h und fünf Stunden Laufzeit dort zum Einsatz kommen kann. Der Roboter könnte in der Fertigung Prozesse automatisieren, die zu gefährlich, stupide, schwer und mühsam sind, um sie von Menschen durchführen zu lassen.

Zugleich ermöglicht die humanoide Form den Einsatz in der bereits bestehenden Arbeitsumgebungen, die ja für den Menschen geschaffen wurde. Diese müsste also nicht extra umgebaut werden. Menschliche Mitarbeiter würden so entlastet und können sich auf Aufgaben konzentrieren, die nicht oder nicht so einfach automatisiert werden können. (lzo)

Mehr Videos mit Robotern oder Künstlicher Intelligenz:

«Dumme Fragen!» – ChatGPT beklagt sich über uns

Video: watson/Emily Engkent

Peinlich: Russlands Roboter-Hund ist eigentlich von AliExpress



Video: watson/lucas zollinger

Bald kannst du (vielleicht) Tennis mit diesem Roboter spielen