Videos

Digital

Sollst du WhatsApp wegen Facebook löschen? Wir erklären, worum es geht



Video: watson/jah

Warum löschen gerade alle WhatsApp? Wir erklären's dir im Video

Seit kurzem hat WhatsApp neue Nutzungsbedingungen. Im Netz haben diese für viel Diskussionen gesorgt und viele wechseln nun den Messenger-Dienst. Aber worum geht's genau? Wir erklären es dir im Video.

Dass eine App die Nutzungsbedingungen aktualisiert und man diesen dann wieder zustimmen muss, ist eigentlich nichts Ausserordentliches. Doch wenn es eine App wie WhatsApp tut, dann interessiert sich die ganze Welt dafür. So geschehen vergangene Woche, als bei vielen WhatsApp-Userinnen und -Usern eine Meldung in der App aufploppte, in welcher man den neuen Nutzungsbedingungen zustimmen sollte.

Daraufhin wurden sofort wurden Stimmen laut, die den Nutzern rieten, zu einem anderen Messenger-Dienst zu wechseln, da sie befürchteten, dass die Daten neuerdings aus Werbezwecken an Facebook weitergegeben werden. Viele löschten anschliessend WhatsApp und die «sichere Konkurrenz» wurde regelrecht überrennt.

Bis am 8. Februar müssen die WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer zustimmen, ansonsten kann man die App nicht mehr verwenden.

Sollte man nun wirklich WhatsApp löschen und was ändert sich mit den neuen Nutzungsbedingungen in der Schweiz? Wir erklären es im obigen Video.

Mehr Videos:

«Sprachnachrichten sind gestohlene Lebenszeit» Video: watson/Marius Notter, Emily Engkent

Wenn Superhelden texten ... Video: watson/Sandro Zappella, Emily Engkent

«Gruppenchats sind der Horror!» Video: watson/Camille Kündig, Emily Engkent

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Keine Lust Facebook noch mehr Daten zu liefern? – Hier sind 6 Alternativen zu WhatsApp Facebook überlegt Werbung auf WhatsApp zu schalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter