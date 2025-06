Video: watson/lucas zollinger

Plötzlich kippt der Heli – Schockmoment bei versuchter Landung in den USA

Bei der versuchten Landung eines Helikopters kam es am 22. Juni in der Nähe von Detroit zu einem spektakulären Unfall. Der Heli schwebte knapp über dem Boden, bevor er plötzlich zur Seite kippte. Die Rotorblätter schlugen auf die Erde und der Helikopter stürzte in einer grossen Staubwolke ab. Viele schockierte Augenzeuginnen und Augenzeugen hielten den Moment auf Video fest:

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Meter vom Restaurant «Cabana Blue Lakefront Sports & Grill» am Lake St Clair in Clay Township im US-Bundesstaat Michigan statt. Laut der lokalen Polizei befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls vier Menschen Bord des Helikopters und wurden leicht verletzt. Laut ABC7 handelte es sich um Kanadier und die Verletzungen waren so geringfügig, dass sie die Absturzstelle aus eigener Kraft verlassen konnten. Am Boden wurde niemand verletzt. Videos zeigen, wie einige Restaurantgäste zur Absturzstelle eilten, um die Insassen aus dem Wrack des Helikopters zu befreien.

Laut ABC7 handelte es sich beim Helikopter um einen Eurocopter EC-130. Dieser sei laut FOX 2 Detroit in Privatbesitz gewesen. Von wo er gestartet war, gab die Polizei von Clay Township nicht bekannt.

Die Ursache des Vorfalls ist noch unklar. Die US-Luftfahrtbehörde (FAA) hat eine Untersuchung angekündigt. (lzo)

