Abgeordneter stürmt bei Trump-Rede Richtung Rednerpult

Unter grossem Applaus wurde US-Präsident Donald Trump im israelischen Parlament willkommen geheissen. Während seiner Rede kommt es zu einem Zwischenfall, als ein Abgeordneter in Richtung Rednerpult stürmt.

Ayman Odeh, ein Mitglied des israelischen Parlaments, stürmt während Trumps Rede in Richtung Rednerpult.

Der israelisch-palästinensische Anwalt und Politiker wird auf dem Weg schnell aufgehalten und unter Rufen und Applaus aus der Knesset gebracht. Mehrere weitere Männer werden von den Sicherheitsleuten aus dem Parlament gebeten und es werden, laut Al Jazeera, Banner mit hinausgetragen. Die Abgeordneten würden zur linksorientierten Oppositionspartei Chadasch gehören. Gemäss der israelischen Nachrichtenseite «ynet» sei auf den Schildern die Anerkennung eines unabhängigen palästinensischen Staates gefordert worden.

Tweet vor Störaktion

Wie der Sender Al Jazeera berichtet, habe Ayman Odeh rund eine Stunde vor der Störaktion bei X gepostet, dass nur die Beendigung der Besatzung und die Anerkennung des Staates Palästina Gerechtigkeit, Frieden und Sicherheit für alle brächten.

2017 wurde der Parlamentsabgeordnete Ayman Odeh von einer Schwammkugel der Polizei an der Stirn verletzt, als er gegen den Abriss von Häusern im Beduinendorf Umm Al-Hiran im Süden Israels protestierte. Die israelische Polizei löschte den Teil des Videos, in dem zu sehen war, wie der Politiker getroffen wurde. Später kam eine unabhängige Untersuchung der Rechercheagentur Forensic Architecture zum Schluss, dass Odeh von der Polizei verletzt wurde.

Donald Trump unterbricht seine Rede bei der Störaktion und fährt danach mit seiner Ansprache fort: «Das war sehr effizient», scherzte er über den schnellen Rausschmiss der Störenfriede.

