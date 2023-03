Video: watson/lucas zollinger

Marketing-Aktion von Modelabel endet mit Krawallen in Hamburg

Mehr «Videos»

Das angesagte deutsche Modelabel Reternity wollte am Wochenende ein Meetup mit seinen Fans in der Hamburger Innenstadt veranstalten und dabei auch gleich ein paar Kleider verschenken. Aufgrund des unerwartet grossen Ansturms musste die Aktion kurzfristig abgesagt werden – zum Unmut der hunderten bereits versammelten Jugendlichen. Die gewaltbereite Versammlung konnte nur mit einem Grosseinsatz der Polizei aufgelöst werden. Der ganze Vorfall wurde auf TikTok von diversen Personen dokumentiert:

Video: watson/lucas zollinger

Rund 400 Jugendliche wurden nach Schätzungen der Polizei am Samstag, 4. März von der Aktion von Reternity nach Hamburg gelockt. Die Stimmung kippte, als die Aktion nicht durchgeführt wurde. Die Polizei habe mit riesigem Kräfteeinsatz, Hundeführern und über 20 Streifenwagen versucht, die Lage in den Griff zu bekommen, berichten deutsche Medien.



Drei Beamte seien beim Einsatz verletzt worden, weil sie mit Wurfgeschossen wie Flaschen und Feuerwerk beworfen wurden. Es kam ebenfalls zu mehreren Verhaftungen. Reternity äusserte in einem Statement auf TikTok sein Bedauern und distanzierte sich von den Ausschreitungen. (lzo)

Weitere Video-Geschichten aus der Welt von TikTok:

Jugendliche randalieren im Kino – bis zum Filmabbruch Video: watson/Aya Baalbaki

Vanilla Girl: Darum sorgt die Trend-Ästhetik gerade für Kritik Video: watson/Sina Alpiger, Sabeth Vela