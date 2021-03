«Ich wurde als Mädchen beschnitten» – so fühlt sich Genitalverstümmelung an

«Enorme Auswirkungen auf globalen Handel»: Der Stau im Suez-Kanal in 5 Punkten

Die wichtigste Wasserstrasse der Welt ist blockiert. Ein riesiges Containerschiff ist im Suezkanal auf Grund gelaufen und verursacht seither einen Stau. Wie konnte das passieren und welche Auswirkungen bringt dies mit sich?

Gestern Morgen ist das 400 m lange Containerschiff mit dem Namen «Ever Given» im Suezkanal auf Grund gelaufen. Dies berichtete das Schifffahrts-Unternehmen GAC (Gulf Agency Company) in ihrer Rubrik Hot Port News. Seither blockiert das Schiff die Durchfahrt des Suezkanals in beide Richtungen, was einen grossen Schiffsstau zur Folge hat.

Das etwa 200'000 Tonnen schwere Containerschiff war am 4. März aus einem chinesischen Hafen losgefahren und hätte sein Ziel, Rotterdam, gemäss …