Rodolfo ist Stotterer: «Das hat nichts mit Intelligenz zu tun»

Das ist der Fragenbot

Unser Videoformat «Fragenbot» wird gerne missverstanden. Immer mal wieder lesen wir Kommentare wie «Warum benutzt ihr so eine hässliche, unpersönliche Roboterstimme?» oder «Warum seid ihr so unsensibel?». Beides ist Absicht und genau, was den Fragenbot ausmacht: Ein ungehemmter Roboter konfrontiert unsere Protagonistinnen und Protagonisten mit den grössten Vorurteilen, unterstellt ihnen weitverbreitete Irrtümer oder stellt die naivsten Fragen. Die Protagonistinnen und Protagonisten erhalten bei uns die Plattform, diese stereotypischen Ansichten und falschen Vorstellungen richtigzustellen und über die jeweiligen Themen aufzuklären.