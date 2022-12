Franzo(h)ni Talent: Profi-Biathletin führt Nico vor

Franzo(h)ni Talent

Ist an Nico ein Scharfschütze verloren gegangen? Franzo(h)ni Talent beim Biathlon

Neuer Tag, neues Glück. Oder so. Dieses Mal versuchte sich Nico in einer weiteren, ihm bisher unbekannten, Sportart – dem Biathlon. Absolutes Neuland für den Langlaufneuling und selbsternannten Pazifisten, der zuvor noch nie eine Waffe in den Händen hielt. Profi-Biathletin Lea Meier zeigte ihm, wie’s geht.



Wie hat sich Nico auf den Skiern geschlagen? Und hat er sein Ziel getroffen? Findest du am besten selbst heraus. Film ab:

Video: watson/nico bernasconi, nico franzoni, sina alpiger

