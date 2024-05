Video: watson/nico bernasconi

Gemüseroulette

Für Nico und Noah gibt es heute ein Omelett und eine Lektion Französisch 🇫🇷

Noah bachofen, nico franzoni, nico bernasconi, lucas zollinger

sponsored by sponsored by

Heute zeigt der Roulette-Zeiger auf die Süsskartoffel. Daraus wollen unsere beiden Köche Chips machen. Und Noah hat sich etwas ein bisschen Herausfordernderes ausgedacht. Ein Omelett, das mit den Chips garniert werden soll. Bei Nico fangen die Schwierigkeiten derweil schon an, wenn es darum geht, herauszufinden, was ein Omelett denn überhaupt ist. Omeletten, Crêpes, Eierkuchen – was ist denn nun was? Noah gibt eine Lehrstunde, aber hat er selbst überhaupt den Durchblick?



Warnung: Du könntest nach dem Anschauen eventuell verwirrter sein als jetzt. Aber definitiv um ein leckeres Rezept reicher!



Video: watson/nico bernasconi

Rezept zum Nachkochen

Zutaten

Omelett

4 Eier

100 Gramm Gemüsewürfel (z. B. Karotte, Champignons, Zucchetti, Kürbis oder Süsskartoffeln)

30 Gramm Butter

30g Käse (z. B. Sbrinz, Greyerzer)

4 Gramm Schnittlauch

Salz

Pfeffer

Optional: ein Schluck Sojasauce



Kartoffelchips:

3 Stück Süsskartoffeln

Sonnenblumenöl

Gewürze



Zubereitung

Die Kartoffeln mit einer Mandoline ganz fein hobeln und mit Gewürzen und dem Sonnenblumenöl marinieren. Auf ein Backblech geben und mit der Air-Fry-Funktion im Ofen backen.



Eier in eine Schüssel aufschlagen und leicht verrühren. Die Gemüsewürfel bei tiefer Temperatur in Butter andünsten. Würzen mit Salz und Pfeffer. Optional mit Sojasauce glasieren. Die Eiermasse dazugeben und unter ständigem Rühren warten, bis die Masse langsam zu binden anfängt.



Den geriebenen Käse dazugeben, würzen mit Salz und Pfeffer und zu einem Omelett falten.

Sponsored Video mit Bosch Dann komme uns besuchen und erlebe live, wie unsere Hausgeräte dich dabei unterstützen, ganz entspannt gesund zu kochen. So bist du immer top ausgerüstet! Dieses Video ist in kreativer Zusammenarbeit mit Bosch entstanden. Die Ideen wurden gemeinsam entwickelt und die Umsetzung erfolgte durch das watson-Videoteam in den Showrooms von Bosch. Es handelt sich dabei um bezahlten Inhalt und das Video enthält Produktplatzierungen. Willst du auch so kochen wie Noah und Nico?und erlebe live, wie unsere Hausgeräte dich dabei unterstützen, ganz entspannt gesund zu kochen. So bist du immer top ausgerüstet!

Eine kleine Rückblende

auf die bisherige Staffel 2:

Holt die Pfannen raus! Das Gemüse-Roulette ist zurück für Staffel 2

Video: watson/Nico Bernasconi

In Deckung! Im Gemüse-Roulette wird wieder flambiert 🔥