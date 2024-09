Debatte eskaliert: SP-Molina bezeichnet Armee als Trachtenverein

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Massive Explosion in Russland – Ukraine zerstört offenbar Munitionsdepot

Raab ist wieder da – so war seine erste Show

So fürstlich wohnt Berset in Strassburg – und das erwartet ihn als Generalsekretär

Nach Pager-Explosion: USA wussten von nichts, Iran bietet Hilfe an

«Niemand freut sich» – so wütend sind diese 5 KMUs über die Rad-WM in Zürich

Rabiot schliesst sich Marseille an +++ Yverdon leiht Jamaikaner aus Premier League aus

Zwei der besten europäischen Pizzerias sind in der Schweiz

Sorry, nein. Es ist vorbei. Tesla kann man nicht mehr fahren

Traum oder Trip? Egal. Dieses Video musst du gesehen haben

Es ist eine Woche her, seit US-Rapper A$AP Rocky sein neues Musikvideo «Tailor Swif» veröffentlicht hat. Wir schauen es in Dauerschlaufe und haben trotzdem das Gefühl, jedes Mal wieder neue Details zu entdecken.

Ein Hund sitzt am Lenkrad eines Autos, ein anderer im Anzug in einem Imbiss und telefoniert. Ein Typ pennt auf einem brennenden Sofa. Eine WC-Schüssel dient als Behältnis für Latte Art. Ein betrunkener Hase liegt im Lavabo. Und mittendrin rappt A$AP Rocky irgendwas über Reichtum, Erfolg, Frauenflachlegen. Das übliche Hip-Hop-Programm. Wir nehmen es nicht wahr. Das Visuelle hat uns in den Bann gezogen. Es ist wie ein Fiebertraum.