Video: watson/Michael Shepherd

Influencer streamt seine Autofahrt und baut prompt einen Unfall



Der Amerikanische Social Media Star Jack Doherty startete seine YouTube Karriere bereits als Kind. Zuerst mit Videos über die «Bottle Flip Challenge». Später als Teenager fing er an, Streiche-Videos zu drehen und zeigte sich auch mit den kontroversen Paul-Brüdern vor der Kamera. Durch diverse Produktplatzierungen in seinen Videos hat der mittlerweile 21-Jährige heute bereits ein ziemliches Vermögen angehäuft.



Letztes Wochenende wollte er bei einer Ausfahrt mit seinem McLaren 570s einen Livestream auf der Plattform «Kick» starten. Dabei schaut er immer wieder auf sein Handy. Auf der nassen Strasse verliert er dann bei erhörtem Tempo wie zu erwarten die Kontrolle über das Fahrzeug und kracht in die Leitplanke. Tausende verfolgen den Unfall live mit.





Video: watson/Michael Shepherd

Glücklicherweise kommt dabei, abgesehen von seinem 200'000 $ teuren McLaren, niemand ernsthaft zu Schaden. Doch Doherty nutzt die Gelegenheit sofort aus und startet denn Livestream sogleich wieder auf. Er setzt sich noch am Unfall Schauplatz in Szene und filmt die Aufräumarbeiten.

Später folgt auf seinem Youtube-Kanal ein ausführliches Video zum Unfall. Dieses zeigt ihn jedoch nach erstem Schock und Umarmung mit der Mutter, bald wieder in gewohnter Manier, und aus nicht ganz erklärlichen Gründen mehrheitlich ohne T-Shirt.



Zumindest die Streamingplattform Kick, reagierte aber auf den Vorfall und sperrte seinen Account dauerhaft wegen Verstoss gegen die Sicherheitsrichtlinien. Ob der Vorfall wegen seines Handygebrauches am Steuer noch ein rechtliches Nachspiel haben wird, ist noch offen.



