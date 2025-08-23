wechselnd bewölkt18°
DE | FR
burger
Videos
Spass

Wein doch: Nils beklagt sich betrunken übers Studieren in Teilzeit

Video: watson/Hanna Dedial
Wein doch

«Dieser Schwanzvergleich geht mir auf den Sack!»

«Wein doch» – Beklagen und Betrinken. In diesem Format trinken watson-Mitarbeitende einen über den Durst und reden sich den Frust von der Seele. Dieses Mal: Data Analyst Nils über die Ungerechtigkeiten im Leben eines Teilzeitstudis.
23.08.2025, 13:0423.08.2025, 13:08
Nils Rechberger
Nils Rechberger
Mehr «Videos»
Hanna Dedial
Hanna Dedial

Nils ist Teilzeitstudent und Datenmensch bei watson. So angeheitert, wie er ins Videozimmer gestürchelt kam, sind ihm die Promillezahlen wohl etwas durcheinandergeraten. (Wir erinnern uns: Vor einigen Monaten bestach unser Data Analyst noch durch Nüchternheit.) Nils beklagt sich über alles, was rund ums Studi-Leben schiefläuft, echauffiert sich über Studi-Rabatte, die eigentlich gar keine sind, und gibt allen, die auch grad noch irgendwie die Schul- oder Unibank drücken, tiefgründige Ratschläge mit auf den Weg. Fast so tief wie sein Blick ins Glas. (hde)

Verstehst du Nils' Sicht auf die Dinge (inhaltlich – dass die Aussprache manchmal etwas verwaschen war, steht ausser Frage)? Schreib's in die Kommentare!

«Wein doch» ist zurück!

Euer Wunsch ist uns Befehl
Ab sofort wird bei watson wieder auf Arbeitszeit getrunken und gejammert – ob über Themen, die uns ja eigentlich allen auf die Nerven gehen, oder nischige Dinge, die den Blutdruck unserer Redakteurinnen und Redakteure in die Höhe schnellen lassen. Das Format kommt in einem neuen Look, inhaltlich aber so wie eh und je daher. In diesem Sinne: Prost!
Video: watson/Hanna Dedial

Noch mehr «Wein doch»

«Mach doch gleich eine Segway-Tour! Das ist genauso peinlich!»

Video: watson

«Turnvereine sind cool, Zürich ist scheisse» – Nicole im «Wein doch»

Video: watson/Nicole Christen, Emily Engkent

«Die Menschheit stirbt aus, weil wir zu dumm zum Daten sind»

Video: watson/Sabeth Vela, Emily Engkent
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wie sich der Dry January WIRKLICH anfühlt – in 35 Memes
1 / 38
Wie sich der Dry January WIRKLICH anfühlt – in 35 Memes
Nun, ja. Eben. Vielleicht ist's ja eine gute Idee. Vielleicht sogar nötig.
quelle: parade.com / parade.com
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Dumme Fragen!» - ChatGPT beklagt sich über uns
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
2
Shaqiri brüllt den Trainer an – und winkt mit dem Zaunpfahl in Richtung Klubboss Degen
3
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
4
Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen
5
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
Meistkommentiert
1
Guardiola über Akanji und Co.: «Es werden einige Dinge passieren» ++ Kadak verlässt Luzern
2
SCB bestätigt Bemström-Zuzug +++ Fix: Waeber ab 2026 bei zurück bei Gottéron
3
Donald Trump kauft Anleihen für über 100 Millionen US-Dollar
4
Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert dürfte fallen – und das E-ID-Gesetz kommen
5
F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS
Meistgeteilt
1
Selenskyj macht Moskau Vorwürfe +++ Baldiges Gipfeltreffen für Moskau «unrealistisch»
2
«Hungerkampagne» der Hamas hält uns nicht auf +++ Hungersnot im Gazastreifen erklärt
3
Kilmar Abrego Garcia aus Untersuchungshaft entlassen +++ FBI-Razzia bei Ex-Berater Bolton
4
Trump hat Freude: Republikaner drücken in Texas umstrittene Wahlkreis-Reform durch
5
Um die AHV-Finanzen steht es plötzlich gut – sagen die neuen Zahlen des Bundes
Wohnungsmangel: Studierende campen im Hauptbahnhof
Drei Tage lang wurde ein Teil des Hauptbahnhofes Utrecht in den Niederlanden in einen Campingplatz verwandelt. Die Eisenbahngesellschaft Nederlandse Spoorwegen stellte für 20 Erstsemester vollausgestattete Zelte auf. Diese waren mit einem gemachten Bett, Stühlen und Beleuchtung ausgestattet. Die Studierenden konnten im Fitnessstudio duschen und die Toiletten am Bahnhof benutzen. Sogar Yoga-Kurse standen auf dem Programm.
Zur Story