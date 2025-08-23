Video: watson/Hanna Dedial

Wein doch

«Dieser Schwanzvergleich geht mir auf den Sack!»

«Wein doch» – Beklagen und Betrinken. In diesem Format trinken watson-Mitarbeitende einen über den Durst und reden sich den Frust von der Seele. Dieses Mal: Data Analyst Nils über die Ungerechtigkeiten im Leben eines Teilzeitstudis.

Nils Rechberger Folge mir

Hanna Dedial Folge mir

Nils ist Teilzeitstudent und Datenmensch bei watson. So angeheitert, wie er ins Videozimmer gestürchelt kam, sind ihm die Promillezahlen wohl etwas durcheinandergeraten. (Wir erinnern uns: Vor einigen Monaten bestach unser Data Analyst noch durch Nüchternheit.) Nils beklagt sich über alles, was rund ums Studi-Leben schiefläuft, echauffiert sich über Studi-Rabatte, die eigentlich gar keine sind, und gibt allen, die auch grad noch irgendwie die Schul- oder Unibank drücken, tiefgründige Ratschläge mit auf den Weg. Fast so tief wie sein Blick ins Glas. (hde)

Verstehst du Nils' Sicht auf die Dinge (inhaltlich – dass die Aussprache manchmal etwas verwaschen war, steht ausser Frage)? Schreib's in die Kommentare!

«Wein doch» ist zurück! Euer Wunsch ist uns Befehl Ab sofort wird bei watson wieder auf Arbeitszeit getrunken und gejammert – ob über Themen, die uns ja eigentlich allen auf die Nerven gehen, oder nischige Dinge, die den Blutdruck unserer Redakteurinnen und Redakteure in die Höhe schnellen lassen. Das Format kommt in einem neuen Look, inhaltlich aber so wie eh und je daher. In diesem Sinne: Prost!

Video: watson/Hanna Dedial

