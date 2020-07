Videos

Diese Frau gebärt ihr Kind auf dem Parkplatz



Dieses Baby hatte es bei der Geburt ein wenig zu eilig

Dieses Baby hatte keine Lust mehr zu warten. Als der Vater ein paar Minuten davor in der Klinik in Margate, Florida, anrief und erklärte, dass seine Frau sich schon im Stadium des Pressens befinde, waren die Handschuhe der Hebamme schon bereit. Die Hebamme dachte sich, dass noch genug Zeit wäre, um die Schwangere in die Klinik in zu bringen, aber dieses kleine Mädchen hatte andere Pläne.

Die Polizei, die gerade in der Nähe war, hörte die Schreie und kam zum Geburtsort, um zu sehen, ob ihre Hilfe benötigt werde. In gekonnter Multitasking-Manier fing die Hebamme das Baby auf und erklärte gleichzeitig, dass alles okay sei.



