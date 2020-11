Videos

US-Wahlen: Gewinnt Donald Trump oder Joe Biden? Das denken Schweizer



«Viel schlimmer kann es nicht mehr werden» – was Schweizer zum US-Wahlkampf sagen

Diese Woche wählen die USA einen neuen Präsidenten. Bleibt der bisherige republikanische Präsident Donald Trump vier weitere Jahre im Amt oder übernimmt der demokratische Herausforderer Joe Biden das Zepter?

Wir haben auf der Strasse Passanten gefragt, welche Prognose sie für die Wahlnacht am 3. November abgeben und was eine Wiederwahl von Donald Trump für sie persönlich bedeuten würde. Alle Fragen und die Antworten der Passanten findest du im Video oben.

Was ist deine Prognose? Und was würde sie für dich bedeuten? Diskutier mit in den Kommentaren!

