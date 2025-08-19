sonnig20°
DE | FR
burger
Videos
International

Trump vergisst bei vertraulichem Gespräch, dass sein Mikrofon noch läuft

Video: watson/lucas zollinger

Trump vergisst bei vertraulichem Gespräch, dass sein Mikrofon noch an ist

19.08.2025, 11:0119.08.2025, 11:01
Mehr «Videos»

US-Präsident Donald Trump bemüht sich aktuell darum, einen Frieden zwischen der Ukraine und Russland zu erreichen. Dazu hat er am Montag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und sieben europäische Spitzenpolitiker ins Weisse Haus eingeladen.

Um sich über Sicherheitsgarantien für Kiew abzustimmen, hatte Trump den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, den britischen Premierminister Keir Starmer, den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, den finnischen Präsidenten Alexander Stubb, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und den NATO-Generalsekretär Mark Rutte zu einem multilateralen Treffen empfangen.

Während dieses Treffens kam es offenbar zu einem Malheur, als ein nicht-ausgeschaltetes Mikrofon übertrug, wie Trump im Vertrauen mit Macron sprach. Die Szene geht jetzt auf Social Media viral:

Video: watson/lucas zollinger

Der US-Präsident sagte, dass er glaube, der russische Präsident «wolle einen Deal machen».

«Ich glaube, er [Wladimir Putin] will einen Deal machen ... Ich glaube, er will einen Deal für mich machen, verstehen Sie das? So verrückt das auch klingen mag.»

Donald Trump hatte sich vergangenen Freitag in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen – ebenfalls um über einen Frieden in der Ukraine zu diskutieren. Seine Äusserung deuten nun darauf hin, als ob er bei diesen Gesprächen den Eindruck gewonnen hätte, Putin sei zu einer Einigung bereit. (lzo)

Mehr zum Thema:

Weitere Videos über Donald Trump:

Trump erklärt seinen Bruch mit Epstein

Video: watson/Michael Shepherd

Hier verkündet Trump die Bombardierung des Irans

Video: extern/reuters

Mokiert sich hier eine Königin über Trump?

Video: watson/Amber Vetter
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ukraine Gipfel im Weissen Haus
1 / 15
Ukraine Gipfel im Weissen Haus

In Washington fand am Montag, dem 18. August 2025 ein Sondergipfel zum Ukraine-Krieg statt. Mit dabei waren neben Gastgeber Trump der ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Begleitet wurde Selenskyj von zahlreichen europäischen Staatschefs sowie EU- und Nato-Vertretern:
quelle: keystone / alex brandon
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Selenskyj stichelt gegen Journalist wegen Anzug zurück
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Macron schlägt Schweiz als Austragungsort für Putin-Selenskyj-Gespräch vor – EDA reagiert
2
Junge Fussballerin wird im grössten Moment ihrer Karriere auf Social Media angefeindet
3
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
4
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
5
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
Meistkommentiert
1
Galatasaray verhandelt mit Akanji und ManCity ++ Okafor-Wechsel nach England angeblich fix
2
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
3
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
4
Studie enthüllt: Wer Abnehmspritze Wegovy absetzt, nimmt innert Kürze wieder zu
5
Starker Anstieg von Autismus-Diagnosen bei Kindern: Bund lanciert Studie
Meistgeteilt
1
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
2
Hamas stimmt Waffenruhe zu +++ Gaza-Plan wird Israels Vereidigungsminister vorgelegt
3
SVP-Regierungsrat warnt vor Verschärfung für Ukraine-Geflüchtete
4
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
5
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
Bosnisch-serbischer Premier Višković zurückgetreten
Der bosnisch-serbische Ministerpräsident Radovan Višković, ein enger Vertrauter des kürzlich des Präsidentenamtes in der kleineren bosnischen Entität enthobenen Milorad Dodik, ist am Montag zurückgetreten. Der Rücktritt wurde laut Medienberichten mit der anstehenden Umbildung der Regierung der Republika Srpska erläutert.
Zur Story