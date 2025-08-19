Video: watson/x

Anzug-Gate: Hier stichelt Selenskyj gegen Journalist zurück

Vor einem halben Jahr wurde Wolodymyr Selenskyj im Weissen Haus herablassend behandelt, auch wegen seiner Kleidung. Jetzt trat der Ukrainer im Anzug auf – und konnte sich einen Kommentar gegen einen Journalisten nicht verkneifen.

Mehr «International»

Der Moment blieb in Erinnerung: Der Reporter Brian Glenn, Korrespondent im Weissen Haus für die rechtsgerichtete Plattform Real America's Voice (und Partner von Skandalpolitikerin Marjorie Taylor Greene), sorgte vor einem halben Jahr für einen Kopfschüttel-Moment, als er Wolodymyr Selenskyj im Weissen Haus fehlenden Respekt vorwarf, weil dieser (aus Solidarität mit den ukrainischen Soldaten) in einer Art Militärhemd in Washington auftauchte.

Falls du dich nicht erinnerst:

Später eskalierte die Situation im Oval Office bekanntlich komplett.

Nun war Selenskyj erneut zu Gast in der Trumpschen Machtzentrale. Und dieses Mal wurde er wesentlich freundlicher behandelt. Dabei half vermutlich auch, dass er über seinen Schatten sprang und in einer Art Anzug im Weissen Haus erschien.

Auch Donald Trump, der sich im Februar ebenfalls über Selenskyjs Kleidung mokierte, schien Freude am neuen Outfit des ukrainischen Präsidenten zu haben. Dieser liess es sich nehmen, Reporter Glenn einen kleinen Seitenhieb zu verpassen, als sie erneut einige Worte wechselten.

Als Glenn das Wort erhielt, lobte er Selenskyjs Anzug:

«Sie sehen fabelhaft aus.»

Zudem entschuldigte er sich für seinen Kommentar beim Eklat vor einem halben Jahr.

Trump stimmte dem Reporter zu, er habe Selenskyj das Gleiche gesagt. Dieser sorgte dann für Gelächter unter den Anwesenden, als er Glenn grinsend darauf hinwies, dass dieser im Gegensatz zu ihm wieder mit dem gleichen Anzug aufgetaucht sei.

Donald Trump hatte Freude an Selenskyjs Outfit – der konnte sich einen Kommentar gegen einen Journalisten nicht verkneifen. Bild: keystone

Auch wenn weiter ungewiss ist, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden soll, eines ist klar – für Wolodymyr Selenskyj lief der Besuch im Weissen Haus wesentlich besser als der Letztmalige. (con)