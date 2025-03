Video: watson/Emanuella Kälin

Ocasio-Cortez und Sanders kämpfen gegen Trump – und sprengen Zuschauerrekorde

Mehr «Videos»

Mehr als 30'000 Menschen versammelten sich zu einer politischen Kundgebung in Denver. Bernie Sanders und die demokratische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez – auch AOC genannt – sagten Donald Trump und Elon Musk den Kampf an.

Noch nie hat der 83-Jährige, der sich seit Jahrzehnten für mehr soziale Gerechtigkeit in den USA einsetzt, vor so vielen Menschen gesprochen. Nicht einmal während seiner Präsidentschaftskandidatur. Laut Sanders war es die grösste politische Kundgebung seit 2008 in Denver.

Neben Bernie Sanders setzt sich auch Alexandria Ocasio-Cortez für den Widerstand ein. Auf ihrer gemeinsamen «Fight-Oligarchy»-Tour reisen sie durch die Staaten und rufen zu Protesten auf.

Hier ihre Auftritte:

Video: watson/Emanuella Kälin

(emk)

Das könnte dich auch interessieren:

So viel verdient Elon – Verglichen zu Schweizer:innen Video: watson/Michael Shepherd

Dieser TikTok-Auftritt von Bernie Sanders amüsiert die Community Video: watson/Fabian Welsch