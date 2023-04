Video: watson/een

Bombe weggekickt – Video vom Anschlag auf japanischen PM

Mehr «Videos»

Der japanische Regierungschef Fumio Kishida ist wegen der Explosion einer mutmasslichen Rauchbombe bei einer Wahlkampfveranstaltung unverletzt in Sicherheit gebracht worden. Die Polizei nahm am Tatort eines Fischereihafens der westlichen Stadt Wakayama einen 24 Jahre alten Japaner fest, wie örtliche Medien am Samstag berichteten.

In den sozialen Medien kursieren nun Videos, die den Anschlag aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen und deutlich machen, wie nahe die Bombe dem Premierminister kam und wie der Angreifer überwältigt werden konnte.

Video: watson/een

Kishida wurde sofort in einem Auto in Sicherheit gebracht und setzte seine Wahlkampftour später andernorts fort. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

Weitere Videos:

Mitten auf der Piste: Wildschwein attackiert 2 Snowboarder

Video: watson/Aya Baalbaki

Amoklauf am chinesischen Neujahr: Dieser Held rettete zahlreiche Leben

Video: watson/lucas zollinger

Mit dieser Geste begeistern japanische Fans an der Fussball-WM