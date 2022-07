Video: watson

Walross Freya versenkt Boote in Norwegen

Freya das Walross sorgt für Schlagzeilen. Nachdem es in Schottland, den Niederlanden, in Schweden und in Dänemark gesichtet wurde, hat es sich nun in Norwegen niedergelassen. Das 700 kg schwere Walrossweibchen klettert auf Boote, die unter dem Gewicht oftmals nachgeben und sinken.

Video: watson

Show in China gerät ausser Kontrolle – Bär dreht vor Kindern komplett durch Video: watson/Lucas Zollinger