17-Jähriger rast fast in Polizeibeamten

Das war so richtig knapp – US-Polizist entkommt Riesen-Crash

Das Dashcam-Video zeigt einen dramatischen Unfall in Virginia, USA. Ein Polizeibeamter führte gerade eine Verkehrskontrolle am Strassenrand durch, als ein ausser Kontrolle geratenes Auto fast direkt in ihn hinein raste. Der Fahrer des Fahrzeugs ist 17 Jahre alt und wurde wegen rücksichtslosen Fahrens angeklagt.

Nach Angaben des Fairfax County Police Department wurde bei dem Unfall niemand ernsthaft verletzt.

